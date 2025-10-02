W dniach 2-23 października odbędzie się XIX edycja Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina. Wydarzenie odbywa się co pięć lat. W tej edycji usłyszymy 845 pianistów z 20 krajów, którzy wystąpią w Filharmonii Narodowej w Warszawie. Wśród nich nie zabraknie Polaków. Będą walczyć nie tylko o niezwykle prestiżowe wyróżnienie, ale także o pokaźną nagrodę główną.

Konkurs Chopinowski 2025. Oto uczestnicy z Polski

Jeśli chodzi o polskich reprezentantów, będzie ich 13. Siedmiu z nich dostało się do konkursu bez eliminacji. Wśród nich są laureaci 53. Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego im. Chopina w Warszawie - Mateusz Dubiel, który zdobył pierwszą nagrodę oraz Krzysztof Wierciński, który zdobył drugą nagrodę. Eliminacji nie przechodzili również: Andrzej Wierciński, Adam Kałduński, Mateusz Krzyżowski, Piotr Alexewicz oraz Piotr Ryszard Pawlak.

Co ciekawe, ostatni z wymienionych jest nie tylko pianistą, ale też niezwykle uzdolnionym matematykiem. Piotr Ryszard Pawlak jest m.in. dwukrotnym brązowym medalistą Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej i zwycięzcą 12. Międzynarodowej Internetowej Olimpiady na Uniwersytecie w Ariel.

Kogo jeszcze zobaczymy w trakcie XIX Konkursu Chopinowskiego? Na wydarzeniu zagrają: Michał Basista, Yehuda Prokopowicz, Jan Widlarz, Antoni Kłeczek (występuje również po flagą Stanów Zjednoczonych) oraz Viet Trung Nguyen (występuje również pod flagą Wietnamu). Jedyną reprezentantką Polski jest Zuzanna Sejbuk. Jako pierwsi w konkursie zagrają: Jan Widlarz, Andrzej Wierciński oraz Krzysztof Wierciński. Andrzej i Krzysztof są braćmi, co oznacza, że już na rozpoczęciu konkursu czeka nas rodzinne starcie. Wygrana w Konkursie Chopinowskim to przede wszystkim prestiż i uznanie w świecie muzycznym, ale również nagroda pieniężna. W tym roku zwycięzca otrzyma 60 tys. euro (ok. 255 tys. zł).

Czterech Polaków w historii wygrało Konkurs Chopinowski

Pierwszy Konkurs Chopinowski odbył się w 1927 roku i został zainicjowany przez Jerzego Żurawlewa, a pierwszym zwycięzcą był Lew Oborin. Jeśli chodzi o sukcesy polskich reprezentantów, udało im się czterokrotnie wygrać. Pierwszą zwyciężczynią z Polski była Halina Czerny-Stefańska, która zajęła pierwsze miejsce w 1949 roku. Na kolejny sukces nie trzeba było czekać długo. W 1955 roku wygrał Adam Harasiewicz. Po równo 20 latach triumf święcił Krystian Zimerman. Ostatni raz Polak wygrał w 2005 roku - był nim Rafał Blechacz.