1 października media obiegła smutna wiadomość - w wieku 56 lat zmarł Jacek Wójcik, znany widzom popularnego programu TTV "Królowe życia". Informację o jego śmierci jako pierwsza przekazała Dagmara Kaźmierska - jego wieloletnia przyjaciółka i ekranowa partnerka. Pełne emocje wpisy opublikowała w sieci także Edzia - kolejna uczestniczka programu, z którą Wójcik był blisko związany także poza planem zdjęciowym.

Nie żyje Jacek Wójcik z "Królowych życia". Poruszające pożegnanie Edzi

Do grona żegnających Jacka Wójcika dołączyła Edyta Nowak-Nawara, znana jako Edzia, która stała się jego bliską towarzyszką także poza kamerami. Ich przyjaźń trwała do samego końca. W poruszających wpisach na Instagramie celebrytka wspomniała ich ostatnie wspólne chwile. Na pierwszym zdjęciu, na którym widzimy ich wspólnie na ulicy, Edzia napisała: "Jak mogłeś mnie zostawić, tyle marzeń, nowe oferty i to granie wspólne spełniło ci się. Dlaczego, powiedz mi? Wracaj". Na drugim zdjęciu, zrobionym podczas lotu samolotem po raz kolejny wyraziła żal z powodu odejścia przyjaciela. "Ostatnia nasza wspólna podróż. Tyle śmiechu, radości. Nie mogę uwierzyć. Kochany, zawsze w mym sercu" - napisała. Jak na razie nie podano do publicznej wiadomości informacji o przyczynie śmierci Jacka Wójcika.

Jacek Wójcik z "Królowych życia". Kim był?

Jacek Wójcik, znany widzom jako "Dżejk", zyskał ogromną popularność dzięki udziałowi w programie "Królowe życia". Z początku pozostawał w cieniu Dagmary Kaźmierskiej, jednak z czasem stał się jedną z najbardziej lubianych postaci show. Mało kto wiedział, że z wykształcenia był artystą - ukończył Akademię Sztuk Pięknych we Wrocławiu, specjalizując się w renowacji zabytków. Pracował jako konserwator dzieł sztuki, a jego pasją była sztuka i praca z historycznymi obiektami, zwłaszcza sakralnymi.