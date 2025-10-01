"Top Model" jest jednym z najpopularniejszych programów w polskiej telewizji. Każda edycja show przyciąga wiele uwagi, a widzowie chętnie oglądają zmagania uczestników o wygraną i świetlaną przyszłość w świecie modelingu. W najnowszym odcinku programu mieli za zadanie poradzić sobie z sesją nago. Jak im poszło?

Zobacz wideo Pisarek tyle zarobiła po wyjściu z "Top Model". Takie było pierwsze wynagrodzenie

"Top Model". Uczestnicy pozowali nago. Na planie zdjęciowym nie brakowało emocji

Najważniejszym momentem odcinka była obecna w każdym sezonie show naga sesja. Tym razem uczestnicy pozowali w parach. Jedna osoba z duetu mogła skorzystać przy tym z lekkiego zasłonięcia ciała. Na planie zdjęciowym modeli wspierała tym razem m.in. Bogna Sworowska. Choć uczestnicy opowiadali przed kamerami o swoich kompleksach, ekipa sprawiała, by czuli się przed obiektywem jak najbardziej komfortowo. Dyskusje na temat podejścia do swojego ciała prowadzili m.in. Sara i Michał, którzy tworzyli na planie duet damsko-męski. - Myślę, że nowe to doświadczenie dla mnie - skomentował przed wkroczeniem przed aparat uczestnik, wyjawiając też, z jakimi kompleksami związanymi z ciałem zmaga się. Sara opowiedziała za to o doświadczeniach z domu oraz podejściu jej rodziców do tematu nagości i intymności. Mocno zestresowana była również Joanna, która jako jedyna pozowała sama. - Nie spodziewałam się takich wielkich emocji - stwierdziła później uczestniczka.

Jurorzy "Top Model" musieli podjąć trudną decyzję. Kto tym razem pożegnał się z programem?

W dalszej części odcinka uczestnicy udali się na spotkania z agentami, gdzie ćwiczyli możliwe w przyszłości castingi modelingowe. Obecni na miejscu goście, m.in. przedstawiciele prawdziwych, zagranicznych agencji podzielili się później przed kamerami oceną modeli z programu. Uczestnicy na pewno wyciągnęli z tych spotkań sporo nauki.

Pod koniec epizodu przyszedł czas na ocenę jurorów oraz decyzję, kto tym razem pożegna się z programem. Jury brało pod uwagę efekty wspominanej wyżej sesji nago. Najlepsze zdjęcie należało do Joanny, która zapozowała w pojedynkę. - Top photo - skomentowała fotografię Joanna Krupa. Z drugiej strony sesja miała pójść najgorzej Krzysztofowi i i Robertowi. Na koniec odcinka musieliśmy ostatecznie pożegnać się z Robertem.