Dzięki programowi "Rolnik szuka żony" poznało się wiele par. W dziewiątej edycji programu jedną z uczestniczek była Klaudia, do której zgłosił się Valentyn. Ostatecznie rolniczka dała szansę kandydatowi i okazało się, że to strzał w dziesiątkę. Para niedawno stanęła na ślubnym kobiercu, a na dodatek oczekuje na przyjście na świat pierwszego dziecka. Klaudia pokazała, jak wygląda, prezentując ciążowy brzuch.

"Rolnik szuka żony". Tak Klaudia wygląda w ciąży. Pokazała zdjęcie

Klaudia i Valentyn pochwalili się ujęciami ze ślubu, który odbył się 10 sierpnia. Internauci zachwycali się zdjęciami, lecz pojawiły się słowa krytyki pod adresem rolniczki. Chodziło o jej suknię ślubną. Klaudia im odpowiedziała, o czym przeczytacie tutaj: Przyczepili się do dekoltu sukni ślubnej Klaudii z "Rolnika". Wreszcie zareagowała. Dwa tygodnie po ogłoszeniu, że wzięli ślub, zakochani pochwalili się kolejną, radosną wiadomością. "Coś pięknego... jeszcze przed nami" - napisali, publikując nagranie, na którym widać zdjęcie USG oraz ich dłonie. Co jakiś czas możemy zobaczyć rolniczkę na ciążowym zdjęciu. 1 października pochwaliła się krągłościami, publikując ujęcie na relacji na Instagramie, na którym stoi bokiem. Klaudia założyła czarną bluzkę z długim rękawem i ciemne spodnie do kompletu. Postanowiła również zażartować. "Podobno czarne wyszczupla" - podpisała fotografię żartobiliwie.

"Rolnik szuka żony". Padło pytanie o płeć dziecka. Tak zareagowała na nie Klaudia

Niedługo po tym, jak para ogłosiła, że spodziewa się pociechy, Klaudia zdecydowała się na odpowiedzenie na pytania od fanów - właśnie w kwestii dziecka. Nie obyło się od zapytań w sprawie płci. "Czy ja już pani płeć dziecka?" - spytał jeden z obserwatorów. "Jeszcze nie zdradzamy. Chcemy poczekać, bo kto wie - może na USG coś się jeszcze zmieni" - napisała w odpowiedzi rolniczka. Dowiedzieliśmy się również, jak Valentyn zareagował na to, że będzie ojcem. "Oboje byliśmy mega hepi (happy - szczęśliwi - tłum. redakcja). Naprawdę nie było mowy o żadnych innych emocjach - tylko czysta radość" - przekazała Klaudia.