1 października wyemitowano kolejny odcinek "Milionerów", którzy obecnie emitowani są w stacji Polsat. Niezmiennie pytania uczestnikom zadaje Hubert Urbański. W 19. epizodzie o główną nagrodę walczyła Sandra, która na co dzień pracuje jako pielęgniarka na oddziale internistycznym. Pytanie o samolot sprawiło jej poważne kłopoty.

"Milionerzy". Pytanie o rejs samolotem było dla uczestniczki zbyt trudne

Choć pierwsze pytanie było dla uczestniczki łatwe i przebrnęła przez nie bez problemu, już z drugim miała pewne problemy. Dotyczyło tego, co możemy znaleźć w samolocie rejsowym. "W razie niebezpieczeństwa pasażer samolotu rejsowego nie ma do dyspozycji":

A. Kamizelki ratunkowej

B. Maski tlenowej

C. Podręcznego spadochronu

D. Pasów bezpieczeństwa

Uczestnika nie wiedziała, która odpowiedź jest poprawna, więc postanowiła skorzystać z jednego z kół ratunkowych. Zdecydowała się na pomoc publiczności, która zdecydowanie wskazała odpowiedź C. - wybrało ją 80 procent ankietowanych. Odpowiedź B. i D. wskazało osiem procent, a odpowiedź A. cztery procent obecnych w studiu widzów. Sandra postanowiła zaufać zgromadzonej w studiu publiczności i wybrała odpowiedź C. Hubert Urbański z dumą przekazał, że jest ona prawidłowa, a uczestnika wygrała gwarantowane dwa tysiące złotych.

"Milionerzy". Poczta Polska sprawiła spore kłopoty i przerwała zwycięską passę

W niedawnym odcinku o główną nagrodę walczył Jakub, który dotarł do pytania za 125 tysięcy złotych. Tu pojawiły się jednak przysłowiowe schody. Chodziło o Pocztę Polską. "Przepisy Poczty Polskiej stanowią, że znak opłaty pocztowej może zostać naniesiony przez maszynę do:". Uczestnik miał do wyboru odpowiedzi: A. markowania, B. złocenia, C. frankowania, D. srebrzenia. Uczestnik postanowił skorzystać z koła ratunkowego i zadzwonił do przyjaciela, który nie był jednak w stanie mu pomóc. Jakub nie zdecydował się jednak na wycofanie z gry. Wskazał na opcję A. Niestety Urbański poinformował go wtedy, że poprawną odpowiedzią było C. - frankowanie. Uczestnik tym samym zakończył grę z 50 tys. złotych.