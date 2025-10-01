Za nami kolejny odcinek "Hotelu Paradise". Na rajskiej wyspie atmosfera z każdym dniem robi się coraz gęstsza. Tym razem doszło do ostrej wymiany zdań między Natalią i Andrzejem. Emocje udzieliły się również widzom. O co poszło?

"Hotel Paradise". Natalia się wściekła. Czy to koniec relacji z Andrzejem?

Natalia po raz kolejny próbowała wyjaśnić napiętą sytuację między nią a Andrzejem. Ten jednak nie chciał z nią rozmawiać. - Rozmawiam w momencie, kiedy rozmowa ma szczególne znaczenia, ma wpływ na sytuację - wypalił. - Ale to ma szczególny wpływ na sytuację - zwróciła mu uwagę Natalia. Po tych słowach Andrzejowi puściły nerwy. - Nie ma totalnie wpływu na tę sytuację, ponieważ jesteśmy tutaj we dwójkę, a ty p*******sz już tak od rzeczy, że nie mogę tego słuchać i po prostu w momencie, kiedy ty już zaczynasz po prostu ciągnąć temat, ja mam... - próbował wytłumaczyć, ale w słowo weszła mu Natalia. - Bo ty nie potrafisz tego wyjaśnić. Ty się obrażasz. Ja oczekuje jakiegokolwiek pojednania, wyjaśnienia. Powiedziałam ci, że ja mam mocny charakter i jestem mega kobieca. Ty nie rozmawiasz z dzieckiem, ale z kobietą. Dojrzałą emocjonalnie kobietą - wyznała. - Ja coś powiedziałem. Powiedziałem, że bardzo ciężko wpłynąć na to, żebym się obraził na kogoś. Bardzo ciężko. Jestem wyrozumiałą osobą, ale widzę, że nie wyciągasz wniosków z sytuacji, które zaszły - powiedział Andrzej, po czym wyszedł w złości ze sypialni.

Następnego dnia sytuacja nieco się uspokoiła. Andrzej zajmował się Natalią, która zachorowała. Atmosfera jednak przez cały czas była napięta. Myślicie, że ich relacja przetrwa nocny kryzys?

"Hotel Paradise". Widzowie stają po stronie Andrzeja. Natalia nieźle oberwała

W sieci pojawił się fragment kłótni uczestników, który wzbudził mnóstwo emocji wśród widzów programu. Zdecydowana większość nie rozumie pretensji Natalii. "Skąd Andrzej ma tyle cierpliwości do niej, to ja nie wiem", "Andrzej się nie obraził, tylko nie chciał dyskutować na bzdurne tematy. Ona prowokowała, a Andrzej zrobił najlepsze, co mógł. Przemilczał", "Natalia z odcinka na odcinek przesadza coraz bardziej. Nie dziwię się, że Andrzejowi w końcu puściły nerwy" - czytamy.