Nowy sezon "Ślubu od pierwszego wejrzenia" ledwo się rozpoczął, a u jednej z par już pojawiły się pierwsze zgrzyty. Świeżo po ceremonii Kasia i Maciek od razu zaczęli zderzać się ze swoimi różnicami. Okazało się, że mężczyzna ukrył przed żoną coś, co jest dla niej absolutnie nie do zaakceptowania. Sprawa dotyczy... papierosów.

REKLAMA

Zobacz wideo Woliński mówi, w czym wypada pójść na wesele. Wtem ocenił strój Rzeźniczaka!

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Maciek okłamał Kasię? "Powiedziała, że to od razu rozwód"

Już podczas samego ślubu Kasia nie ukrywała rozczarowania doborem partnera przez ekspertów. Wprost powiedziała, że nie został spełniony jej "profil wymarzonego męża". Jednak to nie wygląd okazał się największym problemem, a "brzydki nałóg", który wyszedł na jaw podczas weselnej rozmowy. W pewnym momencie Kasia zapytała Maćka i jego przyjaciela, czy palą papierosy. Zanim Maciek zdążył odpowiedzieć, jego kolega potwierdził, że tak. Wtedy Kasia zareagowała błyskawicznie. - Przy mnie się nie pali - powiedziała stanowczo. Chwilę później dodała, że jeśli jej partner byłby uzależniony od nikotyny, to "byłby rozwód na drugi dzień".

Przyjaciółka Kasi potwierdziła, że ta jasno określiła swoje granice już na etapie zgłoszenia do programu. - Kasia tak zaznaczyła - wyznała. Mało tego, zamiast szczerze przyznać się do palenia, Maciek postanowił przemilczeć sprawę. Gdy na chwilę wyszedł z sali, podzielił się swoimi przemyśleniami z kolegą. - Teraz już będę musiał chować się z fajkami. Powiedziała, że to jest od razu rozwód - przyznał z wyraźnym przygnębieniem.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Internauci zszokowani kłamstwem Maćka

Cała sytuacja wywołała niemałe poruszenie wśród widzów programu, którzy aktywnie komentują rozwój wydarzeń w mediach społecznościowych. Wielu internautów zauważa, że ukrywanie tak ważnej informacji, jak nałóg, może bardzo szybko obrócić się przeciwko Maćkowi. Zdaniem niektórych, kiedy prawda wyjdzie na jaw, może to doprowadzić do poważnego konfliktu między nowożeńcami. "Będzie afera" - przewiduje jeden z widzów na facebookowym profilu programu. Czy mimo tak poważnego zgrzytu już na starcie relacji małżeństwo Maćka i Kasi ma jeszcze realne szanse na rozwój? Dajcie znać w naszej sondzie poniżej. CZYTAJ TEŻ: Mocna wymiana zdań w "Ślubie od pierwszego wejrzenia". Kaja oburzona wyznaniem męża.