Program "Ślub od pierwszego wejrzenia" cieszy się w Polsce ogromną popularnością. Najlepiej świadczyć może o tym fakt, iż obecnie na antenie TVN możemy oglądać 11. edycję matrymonialnego eksperymentu. Jedną z par tegorocznej odsłony tworzą Kaja i Krystian. W piątym odcinku między świeżo upieczonymi małżonkami doszło do pierwszej mocnej wymiany zdań.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Kaja i Krystian nie znajdą wspólnego języka?

W piątym odcinku 11. odsłony "Ślubu od pierwszego wejrzenia" mogliśmy zobaczyć, jak wyglądało wesele Kai i Krystiana. Początkowo wydawało się, że nowożeńcy są świetnie dopasowani, pan młody przeniósł nawet swoją małżonkę przez próg, aby uczcić popularną tradycję. Później jednak okazało się, że wcale nie jest tak idealnie, a między parą doszło do pierwszej poważnej wymiany zdań. Dotyczyła ona różnego podejścia nowożeńców do balansu między życiem zawodowym a prywatnym.

Ja wszystko analizuję, ty nie. Ale to właśnie wynika chyba z tych działań. Jak się coś robi zawodowo, to później one się przenoszą na życie prywatne i to mnie też denerwuje czasami

- wyznał żonie Krystian. - No ale wiesz. Trzeba sobie wypracować takie coś, żeby umieć to rozdzielić - odpowiedziała Kaja. Uczestniczka zadeklarowała też, że pomoże mężowi zyskać balans na tym polu. Nie ukrywała jednak, że nie jest zachwycona podejściem małżonka. - Ale ogólnie, jeśli mogę być szczera, to nie cieszy mnie to, co mówisz - skwitowała.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Mama Krystiana szczerze o udziale syna w programie

Kamery uchwyciły także najbliższych nowożeńców. Mama pana młodego szczerze przyznała, że początkowo była sceptycznie nastawiona do udziału syna w matrymonialnym eksperymencie. Kiedy poznała jednak żonę, którą dobrali mu eksperci, zmieniła zdanie. - Jeżeli chodzi o sam eksperyment, wolałabym nie mówić, co na ten temat myślałam. Byłam bardzo negatywnie nastawiona. [...] Właściwie na sam koniec zmieniłam troszeczkę zdanie. Dzisiaj jestem uśmiechnięta, ponieważ Kaja samą osobą rozbroiła mnie na tym ślubie - przyznała przed kamerami.