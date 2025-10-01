Uważni widzowie "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie przegapili tego szczegółu. Wśród gości weselnych Karoliny i Macieja pojawili się dobrze znani i lubiani uczestnicy trzeciego sezonu programu - Anita i Adrian. Para wzbudziła duże emocje wśród internautów. Okazuje się, że udział w ceremonii był dla pary nie tylko przyjemnością, ale też powrotem do własnych wspomnień sprzed siedmiu lat.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Anita i Adrian powrócili na ekrany - tym razem jako goście weselni

Po emisji najnowszego odcinka "Ślubu od pierwszego wejrzenia", który wyemitowano 30 września w TVN, Anita Szydłowska opublikowała wpis, w którym nie kryła emocji. Opisała ślub Karoliny i Macieja jako wyjątkowy, przepełniony tańcem, wzruszeniem i pozytywną energią. "Co to było za wesele! Przetańczone - tak, że mieliśmy zakwasy następnego dnia. Wzruszające - bo przypomniała nam się nasza własna historia i ślub sprzed siedmiu lat" - napisała była uczestniczka reality show. Kilka słów poświęciła także uczestnikom programu, których - jak się okazało - dobrze zna prywatnie. "Maciek i Karolina to świetni ludzie i mamy nadzieję, że poznacie wkrótce ich z różnych stron" - dodała.

Żona Adriana wspomniała także o tym, jak niezwykłym doświadczeniem było przeżycie ceremonii z perspektywy gościa - bez kamer skupionych na nich. "Niesamowicie było to zobaczyć z drugiej strony i bardzo dziękujemy za zaproszenie! Ludzie, którzy biorą ślub z nieznajomym, są naprawdę szaleni" - stwierdziła z rozbawieniem. Jednocześnie nawiązała również do obecnych wyzwań, z jakimi ona i jej ukochany mierzą się w codziennym życiu. "Aż miło wrócić do tych wspomnień z czasu, kiedy nie było w naszym życiu tematu choroby!" - podsumowała.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Anita zachwyciła sukienką na weselu nowych uczestników programu

Jak się okazało, poruszenie wśród internautów wywołało nie tylko emocjonalne wyznanie Anity, ale także jej stylizacja. Uczestniczka trzeciej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pojawiła się na weselu znajomych w długiej, beżowej sukni z połyskującymi drobinkami, która od razu przyciągnęła uwagę widzów. "Skąd ta piękna sukienka?", "Anita, wyglądałaś zjawiskowo - sukienka to sztos!", "Sukienka obłędna" - pisali zachwyceni fani w komentarzach. Zdjęcia stylizacji zobaczysz w naszej galerii: