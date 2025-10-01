Uważni widzowie "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie przegapili tego szczegółu. Wśród gości weselnych Karoliny i Macieja pojawili się dobrze znani i lubiani uczestnicy trzeciego sezonu programu - Anita i Adrian. Para wzbudziła duże emocje wśród internautów. Okazuje się, że udział w ceremonii był dla pary nie tylko przyjemnością, ale też powrotem do własnych wspomnień sprzed siedmiu lat.
Po emisji najnowszego odcinka "Ślubu od pierwszego wejrzenia", który wyemitowano 30 września w TVN, Anita Szydłowska opublikowała wpis, w którym nie kryła emocji. Opisała ślub Karoliny i Macieja jako wyjątkowy, przepełniony tańcem, wzruszeniem i pozytywną energią. "Co to było za wesele! Przetańczone - tak, że mieliśmy zakwasy następnego dnia. Wzruszające - bo przypomniała nam się nasza własna historia i ślub sprzed siedmiu lat" - napisała była uczestniczka reality show. Kilka słów poświęciła także uczestnikom programu, których - jak się okazało - dobrze zna prywatnie. "Maciek i Karolina to świetni ludzie i mamy nadzieję, że poznacie wkrótce ich z różnych stron" - dodała.
Żona Adriana wspomniała także o tym, jak niezwykłym doświadczeniem było przeżycie ceremonii z perspektywy gościa - bez kamer skupionych na nich. "Niesamowicie było to zobaczyć z drugiej strony i bardzo dziękujemy za zaproszenie! Ludzie, którzy biorą ślub z nieznajomym, są naprawdę szaleni" - stwierdziła z rozbawieniem. Jednocześnie nawiązała również do obecnych wyzwań, z jakimi ona i jej ukochany mierzą się w codziennym życiu. "Aż miło wrócić do tych wspomnień z czasu, kiedy nie było w naszym życiu tematu choroby!" - podsumowała.
Jak się okazało, poruszenie wśród internautów wywołało nie tylko emocjonalne wyznanie Anity, ale także jej stylizacja. Uczestniczka trzeciej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pojawiła się na weselu znajomych w długiej, beżowej sukni z połyskującymi drobinkami, która od razu przyciągnęła uwagę widzów. "Skąd ta piękna sukienka?", "Anita, wyglądałaś zjawiskowo - sukienka to sztos!", "Sukienka obłędna" - pisali zachwyceni fani w komentarzach. Zdjęcia stylizacji zobaczysz w naszej galerii:
