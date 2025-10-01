Obecnie na antenie Polsatu możemy śledzić 17. edycję "Tańca z gwiazdami". Tym razem swoich sił na parkiecie próbują między innymi: Maja Bohosiewicz, Barbara Bursztynowicz, Aleksander Sikora, Marcin Rogacewicz i Tomasz Karolak. W tym roku program świętuje także dwudziestolecie - emitowana jest ponadto (łącznie z edycjami nadawanymi przez TVN) 30. odsłona formatu. Z tej okazji w trzecim odcinku show przygotowano dla fanów wiele niespodzianek. Wyniki oglądalności pokazują, że pomysły Edwarda Miszczaka się sprawdziły.

"Taniec z gwiazdami". Prawie dwa miliony widzów przed telewizorami

W trzecim odcinku 17. edycji "Tańca z gwiazdami", który wyemitowano 28 września, świętowano jubileusz programu. Poza występami aktualnych par widzowie mogli obejrzeć między innymi powrót na parkiet celebrytów z poprzednich odsłon formatu - zatańczyli między innymi Rafał Mroczek i Anna Mucha. Niespodzianki przygotowane przez Edwarda Miszczaka przełożyły się na oglądalność. Jak podaje portal Wirtualne Media, z danych Nielsen Audience Measurement wynika, że ostatni odcinek zgromadził przed telewizorami średnio 1,97 mln osób. Jubileuszowa odsłona świetnie radzi sobie nawet bez gościnnych występów. Pierwszy odcinek aktualnej edycji obejrzało bowiem średnio 1,93 miliona widzów, drugi natomiast przyciągnął 1,78 miliona oglądających. Jak podano, jest to 12,07 proc. udziału w telewizyjnym rynku w gronie wszystkich widzów.

"Taniec z gwiazdami". Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz czują się faworytami?

Parą, która budzi chyba najwięcej emocji, są Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz, którzy tworzą duet również w życiu prywatnym. W rozmowie z Plotkiem zakochani przyznali, że traktują udział w programie jako wspólne wyzwanie, jednak starają się nie porównywać z innymi uczestnikami. Tancerka zdradziła, że podczas prób panuje przyjazna atmosfera. - Tu się budują takie relacje koleżeńskie, przyjacielskie. Trenujemy blisko, sala w salę, i na pewno trzymamy kciuki za Olka i Darię, bo mamy z nimi fajny przepływ i lubimy się po prostu - wyznała celebrytka.