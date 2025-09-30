W wyemitowanym 30 września odcinku "Milionerów" uczestnikiem był Jakub Dąbrowski. Młody gracz, choć szedł jak przysłowiowa burza, napotkał na spore problemy przy pytaniu o 125 tys. złotych. Dotyczyło ono znakowania przez Pocztę Polską. Uczestnik programu postanowił wtedy skorzystać z koła ratunkowego.

"Milionerzy". Pytanie o Pocztę Polską zaskoczyło uczestnika. Skorzystał z koła ratunkowego

Przy zapytaniu o 125 tys. złotych Jakub musiał dłużej zastanowić się nad podjęciem decyzji o odpowiedzi. Prowadzący Hubert Urbański przeczytał mu wtedy taką treść pytania: "Przepisy Poczty Polskiej stanowią, że znak opłaty pocztowej może zostać naniesiony przez maszynę do:". Uczestnik miał do wyboru odpowiedzi:

A. markowania

B. złocenia

C. frankowania



D. srebrzenia

Mimo iż w innych pytaniach Jakub radził sobie bez większych problemów, w tym przypadku zdecydował skorzystać ze swojego ostatniego koła ratunkowego - telefonu do przyjaciela. Gracz postanowił zadzwonić do kolegi Juliusza, który mieszka i pracuje w Brukseli. Niestety przyjaciel nie pomógł Jakubowi, gdyż sam nie był pewny żadnej z odpowiedzi. Uczestnik nie wycofał się jednak z gry i ostatecznie wskazał na opcję A. Niestety Urbański poinformował go wtedy, że poprawną odpowiedzią było C. - frankowanie. Jakub zakończył grę z 50 tys. złotych.

Kolejny uczestnik odpadł z gry po pierwszym pytaniu. Poszło o mieszkankę Londynu

Tuż po Jakubie przyszedł czas na grę Kamila Potyry. Uczestnik przy pierwszym pytaniu usłyszał od Huberta Urbańskiego: "Mieszkanka Lądka to lądczanka, a Londynu:". Do wyboru miał odpowiedzi: A. londka, B. londczanka, C. londynianka, D. londynka. Po dłuższej chwili zastanawia się, gracz zdecydował nie korzystać z kół ratunkowych i strzelić poprawną odpowiedź. Kamil wybrał opcję C. londynianka. Niestety Urbański musiał przekazać mu wtedy smutne wieści. Poprawną odpowiedzią było D. londynka. - Jest mi niezmiernie przykro Kamilu. Zaczęliśmy i kończymy po prostu za wcześnie, jednak tak się stało. Bardzo dziękuję ci, że byłeś razem z nami - dodał na koniec prowadzący, prosząc publiczność o brawa dla gracza.