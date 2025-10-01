Kossakowski wraca do mediów. Sprawdzi się w zupełnie innej roli

Przemysław Kossakowski, znany z programów takich jak "Down the Road. Zespół w trasie" oraz "Kossakowski. Wtajemniczenie", zdobył serca widzów dzięki autentyczności i ogromnej empatii - szczególnie w działaniach na rzecz osób z niepełnosprawnościami. W ostatnich latach jednak zdecydował się wycofać z show-biznesu i skupił się na projektach społecznych oraz działalności artystycznej. Teraz okazało się, że Kossakowski niespodziewanie wrócił do mediów - choć nie jako tradycyjny prezenter telewizyjny, lecz w zupełnie nowej roli.

Przemysław Kossakowski wrócił do mediów, ale w nowej roli. Czym się zajmuje?

W sieci pojawiły się właśnie reklamy z udziałem Przemysława Kossakowskiego. Tym razem znany prezenter promuje studia MBA na jednej z uczelni wyższych i został wykładowcą. "Przemysław Kossakowski to ktoś, kto patrzy szerzej, zadaje pytania i inspiruje do odkrywania nowych dróg. Już teraz możemy zdradzić, że dołączył do naszej wyjątkowej kadry wykładowców, a to dopiero początek wspólnych działań!" - poinformowała jakiś czas temu uczelnia za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Wygląda jednak na to, że to nie koniec zmian w sferze zawodowej Kossakowskiego. W jednym z wywiadów dla "Dzień dobry TVN" mówił o planie otwarcia domu wytchnieniowego dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami. - To jest zaprojektowane w ten sposób, żeby rodzice przyjeżdżali sami, żeby zapomnieć na moment o tym bezmiarze poświęcenia codzienności. Czasem poświęcają całe swoje życie zawodowe po to, żeby wychowywać i wspierać swoje dzieci. Chcemy wesprzeć ich, ponieważ bardzo często o nich się zapomina. W związku z tym jest to takie miejsce, w którym oni będą mogli zupełnie sami odpocząć, uzyskać również wsparcie, tak merytoryczne, jak i psychologiczne - mówił w maju 2024 roku.

Przemysław Kossakowski był mężem Martyny Wojciechowskiej. Po rozwodzie znalazł miłość na planie programu

Przypomnijmy, że Przemysław Kossakowski przez krótki czas mężem Martyny Wojciechowskiej. Pobrali się w październiku 2020 roku, jednak ich związek nie przetrwał próby czasu. Rozwód został sfinalizowany w 2022 roku, a winę za rozpad małżeństwa przypisano Kossakowskiemu. Po rozwodzie Kossakowski zniknął z mediów, ale jego życie prywatne ułożyło się na nowo. Zakochał się w Patrycji - terapeutce, którą poznał przy realizacji programu "Down the Road". Wkrótce para wzięła ślub. Dziś razem prowadzą fundację i skupiają się na pomocy innym.