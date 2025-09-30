"M jak miłość" to uwielbiany przez fanów serial. Od wielu lat króluje w polskich telewizorach, wciąż dostarczając widzom wielu emocji. Już wkrótce, bo 30 września, pojawi się 1879. odcinek. Nie zabraknie szokujących wydarzeń, dojdzie nawet do przemocy... Co jeszcze czeka fanów? Sprawdźcie!

"M jak miłość". Co stanie się w 1879. odcinku?

U Izy (Adriana Kalska) oraz Radka (Philippe Tłokiński) zrobi się bardzo gorąco. Tego dnia będzie czekała ich małżeńska kłótnia. Źle wyprana koszula sprawi, że bohaterowi puszczą nerwy. Dojdzie do przemocy. - Nawet prania nie potrafisz zrobić porządnie! Wiesz, ile kosztowała ta koszula?! Nie, oczywiście nie masz pojęcia... A wiesz, dlaczego? Bo nie myślisz, bo nie potrafisz zadać sobie trochę trudu… Tu jest metka, widzisz?! Czytaj, co tu jest napisane! A jak nie rozumiesz, to tu są obrazki! - powie. - Zostaw mnie! - usłyszą widzowie. Kiedy mąż uderzy jej córkę, Iza w końcu straci uległość i odpowie stanowczo. - Maja, nie chciałem, to się stało przypadkiem... Przepraszam… - powie Radek. Iza będzie nieugięta. - Wynoś się stąd, ale już! - odpowie bez wahania. Po chwili kobieta zamknie się z dzieckiem w pokoju, zacznie pakować rzeczy i zadzwoni do Kamy (Michalina Sosna) z prośbą o pomoc. - I jeszcze jedno… Nie wierzę już w żadne twoje słowo i nie boję się żadnej twojej groźby! - podsumuje.

"M jak miłość". To nie koniec. Na co jeszcze muszą przygotować się widzowie?

Marcin dowie się o problemach byłej żony. Będzie ogromnie wściekły. - Tato?... Nie bądź zły na Radka, on nie chciał mnie uderzyć… To było niechcący! Ale mama mnie i tak obroniła, jak zawsze! - powie jego córka. Kilka godzin później detektyw znów stanie twarzą w twarz z Radkiem i groźnie mu postawi warunek. - Trzymaj się od mojej rodziny z daleka… albo cię zniszczę, gnoju! - usłyszymy. Wątek Olka (Maurycy Popiel) również będzie emocjonalny. Mężczyzna padnie ofiarą szantażu. Mirosław Wójcik przyjedzie do kliniki i poinformuje chirurga, że porwał Anetę (Ilona Janyst). Jako dowód odtworzy nagranie, w którym lekarka błaga męża o pomoc. - Włos żonie nie spadnie z głowy, jeśli zoperujesz moje dziecko... Jeśli nie, już nigdy jej nie zobaczysz... - usłyszy. Czekacie na nowy odcinek?