"M jak miłość" to uwielbiany przez fanów serial. Od wielu lat króluje w polskich telewizorach, wciąż dostarczając widzom wielu emocji. Już wkrótce, bo 30 września, pojawi się 1879. odcinek. Nie zabraknie szokujących wydarzeń, dojdzie nawet do przemocy... Co jeszcze czeka fanów? Sprawdźcie!
U Izy (Adriana Kalska) oraz Radka (Philippe Tłokiński) zrobi się bardzo gorąco. Tego dnia będzie czekała ich małżeńska kłótnia. Źle wyprana koszula sprawi, że bohaterowi puszczą nerwy. Dojdzie do przemocy. - Nawet prania nie potrafisz zrobić porządnie! Wiesz, ile kosztowała ta koszula?! Nie, oczywiście nie masz pojęcia... A wiesz, dlaczego? Bo nie myślisz, bo nie potrafisz zadać sobie trochę trudu… Tu jest metka, widzisz?! Czytaj, co tu jest napisane! A jak nie rozumiesz, to tu są obrazki! - powie. - Zostaw mnie! - usłyszą widzowie. Kiedy mąż uderzy jej córkę, Iza w końcu straci uległość i odpowie stanowczo. - Maja, nie chciałem, to się stało przypadkiem... Przepraszam… - powie Radek. Iza będzie nieugięta. - Wynoś się stąd, ale już! - odpowie bez wahania. Po chwili kobieta zamknie się z dzieckiem w pokoju, zacznie pakować rzeczy i zadzwoni do Kamy (Michalina Sosna) z prośbą o pomoc. - I jeszcze jedno… Nie wierzę już w żadne twoje słowo i nie boję się żadnej twojej groźby! - podsumuje.
Marcin dowie się o problemach byłej żony. Będzie ogromnie wściekły. - Tato?... Nie bądź zły na Radka, on nie chciał mnie uderzyć… To było niechcący! Ale mama mnie i tak obroniła, jak zawsze! - powie jego córka. Kilka godzin później detektyw znów stanie twarzą w twarz z Radkiem i groźnie mu postawi warunek. - Trzymaj się od mojej rodziny z daleka… albo cię zniszczę, gnoju! - usłyszymy. Wątek Olka (Maurycy Popiel) również będzie emocjonalny. Mężczyzna padnie ofiarą szantażu. Mirosław Wójcik przyjedzie do kliniki i poinformuje chirurga, że porwał Anetę (Ilona Janyst). Jako dowód odtworzy nagranie, w którym lekarka błaga męża o pomoc. - Włos żonie nie spadnie z głowy, jeśli zoperujesz moje dziecko... Jeśli nie, już nigdy jej nie zobaczysz... - usłyszy. Czekacie na nowy odcinek? ZOBACZ TEŻ: "M jak miłość". Odcinek 1878. Paweł wpakuje się w kłopoty. Niebywałe, co zrobi Zduńsk
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!