Julia Wieniawa wyjechała na Paris Fashion Week. Całe doświadczenie prężnie relacjonuje na Instagramie. Artystka opublikowała zdjęcia ze światowymi modelkami oraz polskim zespołem, który również otrzymała zaproszenie na to prestiżowe wydarzenie. Wokalistka oddała się w ręce makijażystów i stylistów fryzur przed pójściem w pokazie, aby wyglądać jak najlepiej. Razem z nią Polskę reprezentowała też Grażyna Torbicka. Nie da się ukryć, że Wieniawa robiła ogromne wrażenie. Jej mama okazała wsparcie w kilku słowach w mediach społecznościowych.

Mama Julii Wieniawy jest dumna. Wystarczyło kilka słów

Julia Wieniawa szła w pokazie w Paryżu obok takich gwiazd, jak Kendall Jenner, Cara Delevingne i Jane Fonda. "Dziękuję L'Oreal Paris za kolejną niezapomnianą noc. Jestem szczerze zaszczycona, że mogłam być częścią tej pięknej celebracji kobiet i urody. Nadal nie mogę się z tego otrząsnąć. Uszczypnijcie mnie" - napisała w sieci. Nie da się ukryć, że to niesamowite osiągnięcie. Tak sądzą również fani w komentarzach w mediach społecznościowych. Głos zabrała mama Julii Wieniawy, Marta Wieniawa-Narkiewicz. Nie da się ukryć, że jest ogromnie dumna z córki. "Co za wspaniała reprezentacja" - napisała pod jednym z nagrań, na którym 26-latka szła po wybiegu.

Ewa Minge skomentowała debiut Julii Wieniawy na pokazie. Rok temu była zachwycona

W 2024 roku Julia Wieniawa zaliczyła debiut na pokazie. Wówczas zapytaliśmy się Ewy Minge, co o tym sądzi. Projektantka wyraziła poparcie i podziw. "Każdy polski akcent na światowych wybiegach jest znaczący. Dzięki kolejnym osobom, które pokazują nasz kraj od strony sukcesu, jesteśmy postrzegani jako silny, ciekawy, warty zainteresowania i inwestycji naród. Jako Polacy lubimy deprecjonować takie sytuacje, umniejszać im, ale uważam, że to bardzo duży sukces i Julia doskonale sobie poradziła" - mówiła w wywiadzie z Plotkiem. "Kto wie, może dzięki temu pojawieniu się w światowych mediach jej kariera nie tylko twarzy marki, która ja zaprosiła, ale także aktorki nabierze rozpędu i podbije światowe kino, czego z całego serca jej życzę" - przekazała w rozmowie.