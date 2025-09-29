W poniedziałek, 29 września, w warszawskim Teatrze Wielkim - Operze Narodowej odbyła się premiera filmu "Chopin, Chopin!". Na wydarzeniu pojawiło się mnóstwo znanych gwiazd. Nic dziwnego, skoro czekali długi czas na pokaz. Wśród zaproszonych gości królowały eleganckie stylizacje. Jedną z nich zaprezentowała Karolina Gruszka. Pokazała się w stroju zaprezentowanym przez Roberta Czerwika.

Karolina Gruszka na premierze "Chopin, Chopin!". Tak wyglądała

Karolina Gruszka zaprezentowała się kreacji w dwóch kolorach: białym i czarnym. Jej stylizacja to połączenie klasyki z nowoczesnymi akcentami. Górna część outfitu to czarna marynarka o dość odważnym kroju z szerokimi ramionami. Dodatkowe zdobienia dodają całości elegancji i subtelnej ekstrawagancji. Spodnie wprowadzają do stylizacji elegancki element, który równocześnie kontrastuje z bardziej odważną górą. Do tej kreacji dopasowano małą czarną torebkę na łańcuszku, która wpisuje się w minimalistyczny, ale elegancki charakter stroju. Gruszka nie zapomniała również o kluczowym elemencie - czerwonych ustach. Co o kreacji mówił sam twórca? "Karolina Gruszka wygląda niczym bohaterka paryskiej opowieści - szerokie spodnie z jedwabnej krepy i żakiet z taftową baskinką o rozbudowanych ramionach tworzą duet klasyki i dekadencji. Czerń i biel w tym wydaniu nabierają francuskiej nonszalancji, eleganckiej, a jednocześnie prowokacyjnej" - przekazał Robert Czerwik. Jak oceniacie?

Kto jeszcze był na premierze "Chopin, Chopin"?

Małgorzata Foremniak świetnie odnajduje się w jesiennych trendach, stawiając na najmodniejsze fasony i kolory sezonu. Na premierze "Chopin, Chopin!" wybrała garnitur w odcieniu bordowym. Marynarka miała luźniejszy, lekko oversize'owy krój, co nadawało całości lekkości i swobody, a długie, kantowane spodnie optycznie wyszczuplały sylwetkę. Do tego aktorka dobrała białą koszulę z ozdobną stójką, co wprowadziło subtelną nutę romantyzmu i przełamało surowość garnituru. Aktorka nie była jednak jedyną, która postawiła na garnitur - tego samego wieczoru w podobnej stylizacji pojawiła się Joanna Kulig. Jej wybór padł na biały garnitur, który charakteryzował się obszerną, oversize'ową marynarką oraz szerokimi spodniami. Materiał stroju Kulig pięknie błyszczał w blasku reflektorów. ZOBACZ TEŻ: Karolina Gruszka o nieuleczalnej chorobie. "Usłyszałam, że histeryzuję, w końcu jestem aktorką"