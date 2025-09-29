Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

Dawno niewidziana Gruszka na premierze. Zachwyciła stylizacją
Karolina Gruszka pojawiła się na premierze filmu "Chopin, Chopin!". Kobieta zachwyciła swoją kreacją. Tak wyglądała.
Dawno niewidziana Gruszka na premierze 'Chopin, Chopin!'. Pokazała się w kreacji Roberta Czerwika
fot. KAPIF

W poniedziałek, 29 września, w warszawskim Teatrze Wielkim - Operze Narodowej odbyła się premiera filmu "Chopin, Chopin!". Na wydarzeniu pojawiło się mnóstwo znanych gwiazd. Nic dziwnego, skoro czekali długi czas na pokaz. Wśród zaproszonych gości królowały eleganckie stylizacje. Jedną z nich zaprezentowała Karolina Gruszka. Pokazała się w stroju zaprezentowanym przez Roberta Czerwika. 

Zobacz wideo Karolina Pisarek o zarobkach influencerki. Wspomniała o kłótni z Krupą

Karolina Gruszka na premierze "Chopin, Chopin!". Tak wyglądała

Karolina Gruszka zaprezentowała się kreacji w dwóch kolorach: białym i czarnym. Jej stylizacja to połączenie klasyki z nowoczesnymi akcentami. Górna część outfitu to czarna marynarka o dość odważnym kroju z szerokimi ramionami. Dodatkowe zdobienia dodają całości elegancji i subtelnej ekstrawagancji. Spodnie wprowadzają do stylizacji elegancki element, który równocześnie kontrastuje z bardziej odważną górą. Do tej kreacji dopasowano małą czarną torebkę na łańcuszku, która wpisuje się w minimalistyczny, ale elegancki charakter stroju. Gruszka nie zapomniała również o kluczowym elemencie - czerwonych ustach. Co o kreacji mówił sam twórca? "Karolina Gruszka wygląda niczym bohaterka paryskiej opowieści - szerokie spodnie z jedwabnej krepy i żakiet z taftową baskinką o rozbudowanych ramionach tworzą duet klasyki i dekadencji. Czerń i biel w tym wydaniu nabierają francuskiej nonszalancji, eleganckiej, a jednocześnie prowokacyjnej" - przekazał Robert Czerwik. Jak oceniacie?

Zdjęcia w galerii.Otwórz galerię

Kto jeszcze był na premierze "Chopin, Chopin"?

Małgorzata Foremniak świetnie odnajduje się w jesiennych trendach, stawiając na najmodniejsze fasony i kolory sezonu. Na premierze "Chopin, Chopin!" wybrała garnitur w odcieniu bordowym. Marynarka miała luźniejszy, lekko oversize'owy krój, co nadawało całości lekkości i swobody, a długie, kantowane spodnie optycznie wyszczuplały sylwetkę. Do tego aktorka dobrała białą koszulę z ozdobną stójką, co wprowadziło subtelną nutę romantyzmu i przełamało surowość garnituru. Aktorka nie była jednak jedyną, która postawiła na garnitur - tego samego wieczoru w podobnej stylizacji pojawiła się Joanna Kulig. Jej wybór padł na biały garnitur, który charakteryzował się obszerną, oversize'ową marynarką oraz szerokimi spodniami. Materiał stroju Kulig pięknie błyszczał w blasku reflektorów. ZOBACZ TEŻ: Karolina Gruszka o nieuleczalnej chorobie. "Usłyszałam, że histeryzuję, w końcu jestem aktorką"

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/10 My podajemy hasło, a ty zgadujesz, o jaki przedmiot z PRL-u pytamy. Zacznijmy od czegoś łatwego. Odra - powinna kojarzyć się z:

Quiz o PRL-u. Masz fory, jeśli wychowałeś się w tamtych czasach. Młodzież odpadnie w 1. pytaniu
Popularne