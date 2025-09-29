W poniedziałek, 29 września, w warszawskim Teatrze Wielkim - Operze Narodowej odbyła się premiera filmu "Chopin, Chopin!". Jak można się spodziewać, na wydarzeniu zjawiła się cała plejada polskich, ale nie tylko, gwiazd. Na czerwonym dywanie do zdjęć zapozowali m.in. Małgorzata Foremniak, Łukasz Nowicki, Maja Ostaszewska, Dominika Ostałowska, Karolina Gruszka, Weronika Rosati, Joanna Kulig, Magdalena Cielecka czy ciężarna Joséphine de La Baume (filmowa George Sand).

Gwiazdy na premierze "Chopin, Chopin!". Królowały garnitury

Małgorzata Foremniak doskonale wie, co w jesiennej modzie piszczy, bo postawiła na najgorętsze trendy sezonu. Modne miała fasony i kolory. Przed fotoreporterami zapozowała bowiem w garniturze w bordowym odcieniu. Jej marynarka miała luźniejszy, lekko oversize'owy, co nadało jej stylizacji lekkości i swobody, a spodnie z kantem wydłużyły sylwetkę. Do garnituru aktorka dobrała białą koszulę z dekoracyjną stójką i marszczonym żabotem, wprowadzającą nutę romantyzmu i lekki, modowy kontrast do surowej formy garnituru. Czarno-białe czółenka z geometrycznym noskiem przyciągały wzrok i dodały stylizacji nieco nonszalancji. Małgorzata Foremniak nie była jednak jedyną gwiazdą, która tego wieczoru postawiła na garnitur. Zrobiła to też Joanna Kulig. Gwiazda wybrała jednak biały garnitur z obszerną, oversize'ową marynarką i szerokimi spodniami. Materiał jej stroju błyszczał w świetle reflektorów.

Gwiazdy w czerni na premierze na premierze "Chopin, Chopin!"

Nie da się ukryć, że i stylizacja Mai Ostaszewskiej przyciągała wzrok. Aktorka udowodniła, że czarna suknia też może robić wrażenie, a wszystko rzeźbiarskiego kroju. Wysoki, sztywny kołnierz typu turtleneck i wyeksponowane ramiona stworzyły mocny, architektoniczny efekt, a szeroka, asymetryczna spódnica z efektownym drapowaniem nadała całości przestrzenności i dynamiki. Z kolei materiał kreacji świetnie pracował w świetle fleszy. W czerni zaprezentował się też Dominika Ostałowska i Weronika Rosati.

