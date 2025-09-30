"Komisarz Alex" to serial emitowany jest w TVP1 od ponad 13 lat. W ciągu tego czasu widzowie zdążyli przyzwyczaić się do zmian w obsadzie. Dotychczas opiekunami tytułowego Alexa byli m.in. Jakub Wesołowski, Krystian Wieczorek czy Antoni Pawlicki. Pies co jakiś czas trafiał pod opiekę nowego policjanta. W 24. sezonie formatu nastały zmiany. Przede wszystkim produkcja odbywa się teraz w Warszawie. "Po ponad 12 latach ciężkiej pracy w Łodzi, gdzie nam się bardzo dobrze pracowało, bo współpraca z Miastem, łódzką policją i miejskimi służbami była świetna, podjęliśmy decyzję o zmianie. Niestety, wyczerpała się łódzka formuła "Komisarza Alexa", serial nie miał już tego potencjału co wcześniej" - przekazał producent Sławomir Jóźwik w wywiadzie z "Expressem Ilustrowanym". To nie koniec.

REKLAMA

Zobacz wideo Rogacewicz i Kaczorowska nie mają konkurencji? To myślą o innych parach

"Komisarz Alex" pełen zmian. Fani nie są zachwyceni

Jakiś czas temu tytułowym psem zaczął opiekować się komisarz Paweł Kozera, którego odgrywa Marcin Rogacewicz. Z serialu odeszła Pola Błasik, która wcielała się w zeszłym sezonie w podkomisarza Zofię Dobosz. Teraz w serialu zastąpi ją Olga Bołądź. Po premierowym odcinku fani jednak mają wiele uwag do zmian w produkcji. "Nie bardzo trawię nowego Alexa. Nie podoba mi się gra Rogacewicza, nie ma chemii między nim a psem Reksem. Jest sztywno. Lubiłam Antoniego Pawlickiego, Magdalenę Walach i ciamajdowatego Ireneusza Czopa. Tam było zgranie aktorów, pies świetnie się sprawdzał w kontaktach z aktorami. Były akcje, gdzie rzeczywiście komisarz Alex był główną postacią. Teraz wieje nudą i sztucznością, przestałam oglądać" - napisał jeden z fanów w mediach społecznościowych.

Zmiany w "Komisarzu Alexie". Co jeszcze pisali fani?

W sieci nie brakowało komentarzy. Fani stwierdzili, że po przeniesieniu produkcji serialu do Warszawy wszystko się zmieniło. Z tego względu przestali oglądać format. "'Komisarz Alex' się dla mnie skończył, jak przenieśli się do Warszawy... Zniknął urok całego serialu, zrobiło się jakoś sztywno i nudno. Zośka grała super, ale niestety już nie oglądam nowych odcinków", "Najlepsze odcinki, wciągająca akcja, fajna ekipa tylko kręcone w Łodzi. Teraz nudą wieje", "Jak nie głównego aktora zmieniają, to teraz taką fajną postać usuwają z serialu! Co się człowiek przyzwyczai to bach i nie ma. Żenada normalnie!" - czytamy. Zgadzacie się? ZOBACZ TEŻ: Rogacewicz i Kaczorowska nie czują konkurencji w "Tańcu z gwiazdami"? Takie mają zdanie o innych parach