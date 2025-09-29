Katarzyna Dowbor od stycznia 2024 roku jest prowadzącą programu "Pytanie na śniadanie", gdzie trafiła po głośnej rewolucji na Woronicza. W odcinku zadebiutowała w duecie z Filipem Antonowiczem. Dziennikarka wróciła do TVP po latach. Wcześniej pracowała dla publicznej telewizji. Pracę w TVP zaczęła na początku lat 80. i miała okazję prowadzić takie programy jak "Apetyt na zdrowie", "Alchemia zdrowia i urody" czy właśnie "Pytanie na śniadanie", ale nagle została zwolniona ze stacji. "Dyrektor stwierdził, że potrzebuje mojego etatu, więc go sobie zabrał. Ma prawo. Nie wiem. Podobno była reorganizacja" - podsumowała w 2013 roku w rozmowie z "Super Expressem". 29 września Katarzyna Dowbor poprowadziła "Pytanie na śniadanie" w niezwykłym duecie.

"Pytanie na śniadanie". Katarzyna Dowbor w duecie z Robertem Stockingerem. "Pamiętam ją z czasów dzieciństwa"

Katarzyna Dowbor od lat przyjaźni się z Tomaszem Stockingerem. Zawsze była także blisko związana z jego rodziną i miała okazję obserwować, jak dorasta jego syn, Robert. Syn aktora także jest jednym z prowadzących "Pytania na śniadanie" i 29 września miał okazję wspólnie poprowadzić program z serdeczną przyjaciółką taty. Podekscytowany już dzień wcześniej opublikował z tej okazji post na Instagramie, w którym pokazał zdjęcie z rodzinnego archiwum. Na ujęciu widać Katarzynę Dowbor w objęciach Tomasza Stockingera. Zdjęcie zrobione aparatem analogowym zostały zrobione przed laty. Syn aktora dodał także swoją fotografię z dawnych lat i pokazał, jak bujną fryzurą mógł pochwalić się kiedyś.

Szalenie się cieszę, że poprowadzę jutro "Pytanie na śniadanie" z ikoną polskiej telewizji, czyli Katarzyną Dowbor, którą pamiętam jeszcze z czasów wczesnego dzieciństwa jako znajomą naszej rodziny. Z dzieciństwa pamiętam też, że miałem podobną fryzurę, mam też podobny backhand do Macieja Dowbora. Oh wait…

- napisał prezenter.

"Pytanie na śniadanie". Robert Stockinger wspomina dzieciństwo. Gościł u Dowbor

W odcinku "Pytania na śniadanie" Katarzyna Dowbor i Robert Stockinger znaleźli także chwilę na wspomnienia. Prezenter podkreślił, że kiedy był dzieckiem, wielokrotnie bywał u dziennikarki w domu i doskonale pamięta jej drewnianą kuchnię. Katarzyna Dowbor z rozrzewnieniem wspomniała dawne czasy.

Nie sądziłam, że wyrośnie z ciebie taki duży chłopiec

- podsumowała rozczulona dziennikarka.