Od dłuższego czasu w mediach mówiło się o tym, że Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz mają się ku sobie. Tancerka i aktor stworzyli duet w "Tańcu z gwiazdami", co podsyciło plotki. Oficjalnie potwierdzili, że są razem, a o ich namiętnym pocałunku mówiła cała Polska. 28 września w jubileuszowym odcinku programu Kaczorowska i Rogacewicz zaprezentowali walca. Na początku występu aktor zaskoczył, wyciągając pierścionek zaręczynowy.

W jubileuszowym odcinku nie zabrakło emocji - pojawiło się wiele gwiazd, które niegdyś brały udział w show, a także wygrywały przed laty w programie. Nie zabrakło oczywiście rywalizacji w trwającej edycji. Na parkiecie pojawili się Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska, którzy w rytmie "I Will Always Love You" Whitney Houston zatańczyli walca. Sam początek występu tego duetu wzbudził niemałe emocje. Aktor pojawił się bowiem na parkiecie z czerwonym pudełeczkiem, w środku którego znajdował się pierścionek zaręczynowy. Fani muszą jednak ostudzić emocje. Nie były to bowiem oświadczyny, ale wyłącznie element choreografii. Na końcu występu aktor i tancerka zbliżyli się do siebie i wielu spekuluje, czy ostatecznie pocałowali się na parkiecie.

"Taniec z gwiazdami". Jak poradzili sobie pozostali uczestnicy?

Jubileuszowy odcinek rozpoczął występ Mikołaja Bagińskiego i Magdaleny Tarnowskiej. Duet otrzymał od jurorów 29 punktów. Barbara Bursztynowicz i Michał Kassin zachwycili publiczność charlestonem. Za to jury nie było aż tak zadowolone z ich scenicznych popisów i za ten występ zgarnęli 22 punkty. Maurycy Popiel i Sara Janicka zatańczyli tango argentyńskie. - Ten układ przechodzi do historii - stwierdził Rafał Maserak. Ten występ przyniósł duetowi 40 punktów. Następnie zobaczyliśmy Aleksandra Sikorę i Darię Sytą, którzy otrzymali od jury 30 punktów. Kolejnym duetem, który zatańczył na parkiecie, byli Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko. Zaskoczyli dużą dawką szaleństwa w tańcu i zgarnęli 38 punktów. Cha-chę zaprezentowały Katarzyna Zillmann i Janja Lesar, za co otrzymały 37 punktów. Maja Bohosiewicz i Albert Kosiński zatańczyli tango, co przyniosło im 25 punktów. Lanberry i Piotr Musiałkowski zgarnęli za cha-chę 36 punktów. Tomasz Karolak i Izabela Skierska zaprezentowali charlestona. Ich występ jury oceniło na zaledwie 18 punktów. W jubileuszowym odcinku show nikt jednak nie odpadł z programu.