Kto odpadł w jubileuszowym odcinku "Tańca z gwiazdami"? [AKTUALIZACJA]

28 września to szczególny data dla widzów Polsatu. To wyjątkowy moment dla fanów programu "Taniec z gwiazdami". Z okazji 20-lecia formatu zaplanowano jubileuszowy odcinek, który przyciągnął jeszcze więcej gwiazd niż zwykle. Na samym początku wystąpili dobrze znani tancerze, którzy towarzyszyli programowi przez wiele lat. To dopiero początek wielkich emocji. Odcinek współprowadzą Katarzyna Skrzynecka i Piotr Gąsowski. Śledźcie z nami relację na żywo!

"Taniec z gwiazdami". Jubileuszowy odcinek rozpoczął się pełną parą

Odcinek rozpoczął się wejściem Katarzyny Skrzyneckiej i Piotra Gąsowskiego. Duet prowadzących nie wahał się żartować, co już na wstępie rozluźniło widzów i zgromadzonych gości. Chwilę później w studiu pojawili się stali prowadzący, Krzysztof Ibisz i Paulina Sykut-Jeżyna.

Występy uczestników rozpoczął Mikołaj Bagiński i Magdalena Tarnowska. Ich stylizacje w panterkę przyciągały wzrok. Duet mógł liczyć na 29 punktów. Jako kolejni wystąpili Barbara Bursztynowicz i Michał Kassin. Zachwycili publiczność charlestonem. Za swój występ zgarnęli 22 punkty. W międzyczasie Piotra Gąsowskiego odwiedziły dwie poprzednie uczestniczki "Tańca z gwiazdami": Vanessa Aleksander i Anna Mucha. Druga z nich wyznała, że chciałaby jeszcze raz zatańczyć z Rafałem Maserakiem. Juror bez wahania wstał z miejsca i porwał Muchę do tańca! Aktorka przyznała, że rama śni się jej po nocach.

Chwilę później przyszedł czas na taniec Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza. Para płynęła w walcu rytm "I Will Always Love You" Whitney Houston. Otrzymali 37 punktów. Po przerwie głos zabrali zwycięzcy "Tańca z gwiazdami" sprzed lat. Opowiedzieli o tym, jak program wpłynął na ich życie.

Po chwili na parkiecie pojawiła się kolejna para: Maurycy Popiel i Sara Janicka. Zaprezentowali jurorom i publiczności tango argentyńskie. - Ten układ przechodzi do historii - powiedział Rafał Maserak. Ostatecznie zostali ocenieni na 40 punktów. Następni wystąpili Aleksander Sikora i Daria Syta. Jurorzy nie kryli zachwytu. Czarna Mamba zwróciła jednak uwagę na brak uśmiechu i pracę kolan. Duet dostał 30 punktów. Następni byli Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko. Zaskoczyli dużą dawką szaleństwa w tańcu. Zgarnęli 38 punktów. W rytm cha-chy porwały widownię Janja Lesar i Katarzyna Zillmann. Wioślarka przyznała, że trenowanie tańca to dla niej nowość. - Dziewczyny, jesteście odlotowe - zachwycała się Ewa Kasprzyk. Panie otrzymały 37 punktów.

Artykuł jest aktualizowany.

