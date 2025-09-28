27 września w Warszawie odbyła się kolejna edycja koncertu o nazwie Roztańczony PGE Narodowy. Wydarzenie nie spodobało się jednak wszystkim. Wielu fanów narzekało na fakt, że transmisja była znacznie opóźniona w telewizji. "Nie wiem, co się dzieje. Na TikToku występ już dawno hula, a w telewizji dopiero puszczają", "21 minut temu wstawione, a na Polsacie dopiero skończyli śpiewać", "Tego nawet teraz w telewizji nie było, bo śpiewa Doda. O co chodzi?", "To nie jest na żywo. Co najmniej 30 minut opóźnienia. Robicie nas w balona" - pisali internauci w mediach społecznościowych. To jednak nie koniec. Okazało się, że problemy pojawiły się też przy występie Justyny Steczkowskiej. W sieci pojawił się wymowny post.

Justyna Steczkowska przeprosiła fanów. Chodzi o występ na Roztańczonym PGE Narodowym

Justyna Steczkowska porwała do tańca fanów na Roztańczonym PGE Narodowym. Wokalistka po występie odezwała się do fanów w mediach społecznościowych. "Dziękuję wam za dobrą energię! Mam nadzieję, że nowa wersja 'Gai' przypadła wam do gustu" - napisała w sieci. Okazało się, że gwiazda postanowiła też przeprosić swoich słuchaczy. Wyjaśniła, o co chodziło. Wszystko przez stres. "Trochę byłam zestresowana, więc w pierwszej zwrotce są minimalne nieczystości, ale tak to bywa, gdy śpiewa się w całości na żywo, przy takiej ilości ruchu. Sorry..." - czytamy na jej profilu. Oglądaliście występ Steczkowskiej?

Występ Dody również wywołał poruszenie

Jedną z gwiazd, która pojawiła się na scenie PGE Narodowego była również Doda. Wokalistka tego wieczoru zdecydowała się na zaśpiewanie dwóch coverów - "Staying Alive" Bee Gees oraz "I Was Made for Lovin' You" grupy Kiss. I choć część osób była zachwycona jej występem, niektórzy poczuli się rozczarowani, że nie postawiła na własny repertuar. "Utwór Bee Gees nie dla Dody, nie podobał mi się ten wykon", "Wolę jej piosenki i na to czekałam i się nie doczekałam", "Tyle pięknych swoich piosenek" - pisali w komentarzach.