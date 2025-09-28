Nowa edycja programu "Rolnik szuka żony" trwa w najlepsze. Jednym z uczestników budzących największe emocje jest Gabriel, który od dwóch lat jest singlem. Rolnik ukończył technikum agrobiznesu, a następnie zdecydował się na studia magisterskie. Dziś prężnie rozwija swoje 60-hektarowe gospodarstwo, gdzie uprawia zboża i hoduje bydło opasowe. Widzów poruszyła także jego osobista historia. Miał zaledwie dwa i pół roku, kiedy stracił swoją mamę. Na szczęście w życiu jego taty pojawiła się nowa kobieta, która została jego ukochaną macochą i do dziś łączy ich bliska i zażyła relacja. Gabriel poprzedni związek zakończył, ponieważ jego partnerka miała inne priorytety, a jemu bardzo zależało na tym, aby swoją przyszłość wiązać z gospodarstwem i takich kandydatek szukał też w programie. Jedną z kobiet, które napisały do niego listy, jest Dominika. Jeszcze przed premierą niedzielnego odcinka dowiedzieliśmy się, że ostatecznie najprawdopodobniej nie stworzyła relacji z Gabrielem. Wszystko przez publikację w mediach społecznościowych.

"Rolnik szuka żony". Dominika odpadła z programu. Wyjawiła to przed emisją odcinka

W programie "Rolnik szuka żony" na etapie czytania listów uczestnicy decydują, z kim spotkają się na randkę. Gabriel wybrał pięć kandydatek na spotkanie twarzą w twarz. Jedną z nich była 25-letnia Dominika. Od początku w programie rolnik podkreślał, że szuka rodzinnej kobiety, z którą będzie mógł założyć rodzinę i która będzie wspierać go w codziennej pracy na gospodarstwie. Uczestniczka wyjawiła rolnikowi, że jej największym marzeniem jest praca w wydziale kryminalnym policji. Te informacje nie ucieszyły rolnika. Jak się okazuje, Dominika najprawdopodobniej nie stworzyła z rolnikiem żadnej relacji i dowiedzieliśmy się tego jeszcze przed premierą odcinka z randkami. Skąd o tym wiadomo? Uczestniczka na jednej z grup w mediach społecznościowych umieściła ogłoszenie, w którym oznajmiła, że szuka partnera na wesele.

Szukam partnera na wesele kuzyna, które odbędzie się 11 października w okolicach Poznania. Chciałabym, żeby ewentualny partner miał maksymalnie 30 lat, potrafił dobrze się bawić, miał umiar w piciu alkoholu i minimum 170 cm wzrostu, żebym sama mogła założyć szpilki. Coś o mnie: mam 26 lat i 163 cm wzrostu, nie palę. Oczywiście spotkanie zapoznawcze obowiązkowe

- czytamy w treści ogłoszenia.

"Rolnik szuka żony". Ania z 11. edycji programu oceniła nowy sezon. Ma swoje typy

Ania wzięła udział w 11. edycji programu "Rolnik szuka żony" i była jedną z kandydatek Marcina. Między parą bardzo szybko zaiskrzyło i pojawiły się plany dotyczące wspólnego i zamieszkania i ślubu. Wygląda na to, że ich związek ma się bardzo dobrze, o czym najlepiej świadczą publikacje w mediach społecznościowych. Uczestniczka matrymonialnego show TVP postanowiła obejrzeć nową edycję programu. W mediach społecznościowych podzieliła się swoimi wrażeniami. "Ale super odcinek! Uśmiech praktycznie nie schodził mi z twarzy! Tak fajnie ogląda się te pierwsze spotkania, pierwsze reakcje... Mam też jakieś swoje typy, co do tego, kto przejdzie dalej, czyli gdzie widziałam większe zainteresowanie między rolnikami a ich kandydatkami/-tami i za tydzień okaże się, czy moje przeczucia były słuszne" - napisała. Więcej przeczytasz tutaj: Ania obejrzała nowy odcinek "Rolnika". Szczerze zdradziła, co o nim sądzi