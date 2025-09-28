27 września odbyła się uroczysta gala wieńcząca tegoroczny 50. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Wydarzenie poprowadziła niezawodna Grażyna Torbicka, która od lat blisko związana jest ze światem filmu. Dziennikarka mogła liczyć na wsparcie Zbigniewa Zamachowskiego, który razem z nią poprowadził to ważne wydarzenie. Główną nagrodę festiwalu, czyli "Złote Lwy", otrzymał film "Ministranci" w reżyserii Piotra Domalewskiego. Statuetkę wręczyła ministerka kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska oraz Przewodniczący Jury Konkursu Głównego Magnus von Horn. Gwiazdy miały okazję tego wieczoru zabłysnąć także na czerwonym dywanie. Suknia Małgorzaty Kożuchowskiej zachwyciła fotografów. Więcej zobaczysz tutaj. Podczas gali wyróżniono także rapera Quebonafide.

50. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Wyróżniono Quebonafide

Pod koniec czerwca na PGE Narodowym odbył się Ostatni Koncert Quebonafide, czyli Jakuba Grabowskiego. Wydarzenie było zamknięciem pewnego etapu w karierze rapera. Paradoksalnie tytułowy "Ostatni Koncert" odbył się dwa razy, co spotkało się ze sporym oburzeniem zarówno fanów, jak i samego środowiska muzycznego. Jeszcze przed wydarzeniem na stadionie narodowym Quebonafide zaprosił fanów do uczestnictwa w "ostatnim koncercie online", który okazał się być musicalem "PÓŁNOC POŁUDNIE". Produkcja została zgłoszona do konkursu Perspektywy, który towarzyszy Festiwalowi Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Finalnie doceniono rapera i wyróżniono za Wyjątkowy Wkład Artystyczny.

Nagrodę za wyjątkowy wkład artystyczny otrzymuje Kuba Grabowski za film „PÓŁNOC POŁUDNIE", reż. Sebastian Pańczyk

- czytamy na stronie festiwalu. W sekcji komentarzy posypały się gratulacje. "Zasłużone", "Gratulacje, w pełni zasłużona nagroda", "Tak to się robi! Brawo" - czytamy w komentarzach. Nagrodę otrzymał także reżyser filmu Sebastian Pańczyk, którego wyróżniono w kategorii Debiut reżyserski lub drugi film.

50. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Rapowi twórcy zostali docenieni

Na tym nie koniec wyróżnień dla środowiska związanego z rapem. Szczyl wystąpił w filmie "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej" w reżyserii Emi Buchwald, który wyróżniono nagrodą "Złotego Pazura Andrzeja Żuławskiego". Doceniono także Steeza83 znanego z grupy PRO8L3M za muzykę do filmu "Trzy miłości", który wyreżyserował Łukasz Grzegorzek.