Trwa 16. edycja programu "The Voice of Poland". W fotelach jurorów zasiedli Margaret, Tomson i Baron, Michał Szpak i Kuba Badach. Obecnie trwa etap castingów, podczas których aspirujący artyści starają się zachwycić swoim talentem trenerów. Jak się jednak szybko okazało, emocje nie kończą się jedynie na samych występach. Jedna z uczestniczek zaciekawiła jurorów swoją pasją. Trenerzy sami postanowili spróbować.

"The Voice of Poland". Uczestniczka trenuje rzadki sport. To zrobili jurorzy

Jedną z uczestniczek "The Voice of Poland" była Anna Kaniok. To studentka aktorstwa, która oprócz muzyki, interesuje się sportem. Wokalistka trenuje kabaddi, czyli zespołową grę indyjską. W tej dyscyplinie gracze muszą wejść na pole przeciwnika, aby dotknąć jednego z obrońców i od razu powrócić na swoją połowę, zanim zostaną przewróceni przez drużynę przeciwną. Jurorzy byli niezwykle zainteresowani nietypową zajawką uczestniczki. Spodobała im się tak bardzo, że postanowili sami jej spróbować! Szybko wtargnęli na scenę, gdzie wraz z Anną "zagrali" w kabaddi. Ostatecznie głos uczestniczki również przypadł im do gustu. "Anna dała pełen ognia występ, którym rozkręciła publiczność i zaczarowała trenerów" - czytamy na Instagramie. Odwrócili się Margaret i Kuba Badach. Uczestniczka postanowiła dołączyć do drużyny artystki.

"The Voice of Poland". Uczestnik poruszył widzów swoją historią. Przeszedł metamorfozę

W ostatnim odcinku "The Voice of Poland" jurorów zainteresowała także historia Filipa Mettlera. Uczestnik show z powodu choroby na dekadę zrezygnował ze swojej największej pasji jaką jest śpiewanie, bo wstydził się wyjść na scenę. Wszystko przez otyłość, z którą się zmagał. W kulminacyjnym punkcie ważył ponad 130 kilogramów i postanowił odmienić swoje życie. Wokalista zdecydował się na operację zmniejszenia żołądka, co pociągnęło za sobą szereg zmian. "Największym impulsem powrotu do śpiewania było to, że udało mi się pokonać największą przeszkodę, którą jest otyłość. Trudno to było pokonać, bo to jest bardzo złożona choroba. I o tym też chciałem mówić - że otyłość to choroba, którą się leczy. Dlatego podjąłem decyzję o leczeniu i w grudniu zeszłego roku poddałem się operacji bariatrycznej, czyli operacji zmniejszenia żołądka, która pomogła mi schudnąć równe 60 kilogramów" - wyznał w programie.