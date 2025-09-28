Liber znowu jest zakochany! Wszystko potwierdził na wizji

Sylwia Grzeszczak i Liber byli jedną z najbardziej tajemniczych par polskiego show-biznesu. W 2014 roku wzięli ślub, a po roku doczekali się córki, Bogny. Rzadko wspominali o relacji w mediach, nie zdecydowali się też na pokazywanie córki w mediach społecznościowych. We wrześniu 2023 roku wokalistka i raper poinformowali, że nie są już razem, co było dla ich fanów ogromnym zaskoczeniem. Dziś obydwoje układają życie na nowo. Grzeszczak związała się z biznesmenem, Maciejem Buzałą. Teraz wyszło na jaw, że Liber również jest szczęśliwie zakochany.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy Aneta Zając jest gotowa na miłość?

Liber jest szczęśliwie zakochany. Wszystko potwierdził

Sylwia Grzeszczak i Liber wciąż mają ze sobą kontakt na polu zawodowym. Wielokrotnie podkreślali, że chcą jak najlepiej dla swojej córki. "Przyjaźnimy i szanujemy się! Nadal pomagamy sobie w pracy i wychodzimy wspólnie na scenę. Przeżyliśmy razem wiele szczęśliwych lat. Jesteśmy rodzicami, mamy najwspanialszy skarb w życiu! Ukochaną i najważniejszą dla nas Bognę" - pisali we wspólnym oświadczeniu. O tym, że serce Grzeszczak należy do nowego partnera, mówiono w mediach już dawno. Przyszedł czas na Libera. Jakiś czas temu był widziany w objęciach tajemniczej kobiety. To już nie jest sekret. 27 września w "Pytaniu na śniadanie" prowadząca Anna Lewandowska zapytała rapera o życie uczuciowe. - Tak, jestem szczęśliwy - potwierdził krótko.

Liber zapytany o Sylwię Grzeszczak. Jego odpowiedź zdradziła wszystko

Byli zakochani nie komentowali w mediach decyzji o zakończeniu związku. Obie strony pokazały zachowanie z klasą. Jak wiemy, Sylwia Grzeszczak związała się z Maciejem Buzałą, który wcześniej spotykał się m.in. z Blanką Lipińską. Niemal po półtora roku od rozstania Liber został zapytany o byłą żonę. Dawni małżonkowie wciąż dogadują się na polu zawodowym. - Nie chciałbym już tego tematu rozdmuchiwać więcej, to już oczywiście za nami. Myślę, że wszystko zostało powiedziane, również przez piosenki. Ja tylko powiem, że cały czas wychodzą nowe. W zeszłym roku mieliśmy hit roku 'Och i Ach', to utwór, który rozwalił system. Powstają cały czas nowe piosenki, więc to chyba powinno wszystko wyjaśnić - wyznał raper w wywiadzie z portalem Jastrząb Post. ZOBACZ TEŻ: Liber reaguje na zamieszanie wokół Lewego i Probierza. Jeden gest jak tysiąc słów