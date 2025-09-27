Warszawa ponownie stała się muzyczną stolicą Polski, a to wszystko za sprawą kolejnej edycji koncertu "Roztańczony PGE Narodowy", który 27 września przyciągnął na stadion największe gwiazdy polskiej estrady. Na scenie wystąpi ponad 50 artystów, którzy zaoferują publiczności różnorodną mieszankę gatunków. Przed koncertem gwiazdy zapozowały na pomarańczowym dywanie. Spójrzcie tylko na te stylizacje!

REKLAMA

Zobacz wideo Przyjaciółka Dody czy psychofanka? "Miałam ich sporo, niestety"

Doda w skąpej stylizacji. Tak wystąpi na Narodowym?

Doda postawiła na odważną stylizację w całości utrzymaną w bieli. Na zdjęciach widzimy, że piosenkarka ma na sobie dopasowany, krótki kombinezon o gorsetowym kroju, który mocno podkreśla jej figurę. Całość uzupełniają białe podkolanówki i rękawiczki bez palców, nadające stylizacji nieco prowokacyjnego charakteru. Długie, rozpuszczone włosy z delikatnymi falami oraz subtelny makijaż w odcieniach różu i beżu idealnie wpasowują się w cały look. To zdecydowanie kreacja, obok której nie można przejść obojętnie.

Gwiazdy Otwórz galerię

Magdalena Narożna poszła na całość. O tym płaszczu będzie głośno

Magdalena Narożna również postawiła na bardzo odważną i efektowną stylizację. Miała na sobie błyszczący, dopasowany kostium typu body wysadzany cekinami, który podkreślał jej sylwetkę. Do tego dobrała długie, sięgające powyżej kolan kozaki wysadzane błyszczącymi kryształkami, które idealnie komponowały się z całością. Najwięcej uwagi przyciągał jednak ogromny, puszysty płaszcz w beżowym odcieniu, wykonany z falban przypominających tiul lub pióra. Dodawał stylizacji teatralnego, wręcz scenicznego charakteru. Na ściance nie zabrakło też Justyny Steczkowskiej, która również wystąpiła na tegorocznej imprezie Roztańczony PGE Narodowy. Wokalistka postawiła na dobrze znaną wszystkim kreację - pojawiła się w stroju, w którym mogliśmy oglądać ją na tegorocznej Eurowizji. Autorka piosenki "Gaja" miała na sobie swój dopasowany, podkreślający figurę czarny kostium z wycięciami. Do zdjęć najpierw pozowała sama, a następnie pojawiła się w towarzystwie tancerzy wspierających ją na scenie.