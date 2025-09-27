16. edycja programu "The Voice of Poland" trwa w najlepsze. W odcinkach aż kipi od emocji i co ciekawe, nie zawsze tych związanych z samymi uczestnikami. Ostatnio trenerzy stoczyli zaciętą dyskusję na temat Beyoncé. Tomson zachwycał się talentem wokalistki, a Kuba Banach podkreślił, że jej ostatnie albumy nie przypadły mu do gustu. "Ja nie jestem w stanie jej płyty przesłuchać od początku do końca" - powiedział, na co odpowiedział mu Michał Szpak. Z całością gorącej dyskusji jurorów zapoznacie się tutaj. Co nowego w najbliższym odcinku programu? Nowy uczestnik show zachwyci jurorów i sprawi, że wszystkie fotele odwrócą się w jego stronę. Wokalista ma za sobą spektakularną metamorfozę.

"The Voice of Poland". Filip Mettler zachwycił jurorów. Przeszedł spektakularną metamorfozę

27 września w "The Voice of Poland" pojawi się utalentowany wokalista Filip Mettler, który w programie nie tylko oczaruje jury, ale podzieli się także swoją osobistą historią. Wokalista z powodu choroby przez 10 lat wstydził się występować na scenie, więc nie rozwijał swojej największej pasji, jaką jest muzyka. Dzięki pomocy ogromnego samozaparciu przeszedł spektakularną metamorfozę i odzyskał pewność siebie. W odcinku pójdzie mu na tyle dobrze, że wszystkie fotele trenerskie zwrócą się w jego kierunku i zachwyci zarówno Margaret, Kubę Badacha, Michała Szpaka jak i Tomsona i Barona. Jaka jest historia uczestnika? Muzyka już od najmłodszych lat była jego życiową pasją. Miał zaledwie siedem lat, kiedy zaczął grać na skrzypcach. Co ciekawe, udział w programie "The Voice of Poland" to nie jego telewizyjny debiut. Już wcześniej miał okazję wystąpić w jednym z popularnych talent show, co przyniosło mu sporą rozpoznawalność. Niestety przez otyłość zaczął powoli chować się w cień, aż jego przygoda ze śpiewaniem się zakończyła. W kulminacyjnym momencie, kiedy jego waga przekroczyła 130 kilogramów, postanowił o siebie zawalczyć i poddał się operacji zmniejszania żołądka. I właśnie kiedy uporał się ze swoim największym kompleksem, mógł wrócić do tego, co najbardziej kocha.

Największym impulsem powrotu do śpiewania było to, że udało mi się pokonać największą przeszkodę, którą jest otyłość. Trudno to było pokonać, bo to jest bardzo złożona choroba. I o tym też chciałem mówić - że otyłość to choroba, którą się leczy.

"Dlatego podjąłem decyzję o leczeniu i w grudniu zeszłego roku poddałem się operacji bariatrycznej, czyli operacji zmniejszenia żołądka, która pomogła mi schudnąć równe 60 kilogramów" - wyznał w programie.

"The Voice of Poland". Uczestnik po 10 latach wrócił na scenę

Filip Mettler przyznał, że operacja i zmiana dotychczasowego stylu życia zapoczątkowały jego metamorfozę nie tylko fizyczną, ale także mentalną. "Kiedy widziałem, że chudnę, że jest coraz lepiej, pierwsze, co mi przyszło do głowy - to powrót do śpiewania. Nie wiem, czy mam w sobie dużo samozaparcia, ale zrobiłem dużo, żeby tu znowu być. Muzyka cały czas towarzyszy mi z tyłu głowy. I ona tęskni za mną, a ja za nią, dlatego wracam, bo nie umiem bez niej żyć. To jest tak naprawdę pierwsza scena po 10 latach" - podkreślił wzruszony. Odcinek "The Voice of Poland" z Filipem Mettlerem zobaczycie już 27 września o godzinie 20:30 na antenie TVP2 i na TVP VOD.