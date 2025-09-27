Program "Dzień dobry TVN" w tym roku obchodzi swoje 20-lecie. Produkcja śniadaniowego formatu z okazji jubileuszu przygotowała szereg niespodzianek. Jedną z nich jest powrót na antenę dawnych prowadzących, którzy byli uwielbiani przez widzów. Mieliśmy już okazję zobaczyć na antenie m.in. Kingę Rusin, Magdę Mołek, Piotra Kraśko i Bartosza Węglarczyka. W sobotę 27 września widzów "Dzień dobry TVN" powitał Jarosław Kuźniar, który wrócił do śniadaniówki po niemal dekadzie.

"Dzień dobry TVN" świętuje swoje 20-lecie. Na antenę wrócił Jarosław Kuźniar

Jarosław Kuźniar był prowadzącym "Dzień dobry TVN" w latach 2015-2016. Nie zabawił długo na antenie, ale z pewnością zapisał się w pamięci widzów. Tym razem dziennikarz pojawił się w duecie z Pauliną Krupińską. Wcześniej mogliśmy oglądać go w programie z Anną Kalczyńską. Już od pierwszych chwil w programie prezenter żartobliwie udawał nieporadność i prosił Krupińską, aby wszystko spokojnie mu tłumaczyła. W programie przypomniano także moment debiutu dziennikarza na antenie śniadaniówki.

Debiutował dokładnie 10 lat i 20 dni temu, 7 września 2015 r. I teraz z powrotem jest tutaj u nas w studiu. Kupa czasu minęła

- podkreśliła Krupińska. Rozbawiony Kuźniar wspomniał na początku o widzach programu, którzy byli podekscytowani jego powrotem na antenę. "Myślę sobie o tych widzach, którzy przez ostatnie dni zapowiadali, że obejrzą. Ja to traktowałem jako groźby karalne, że oni będą oglądać, więc cieszymy się i będę sprawdzał. Mam wszystkie numery, będziemy sprawdzać po wynikach oglądalności, czy jesteście. No i długi czas, ale miły, przed nami" - zapowiedział Kuźniar.

"Dzień dobry TVN". Widzowie zachwyceni powrotem Kuźniara. "Brakuje pana w TVN"

W dalszej części programu nie obyło się bez żartów. Paulina Krupińska przypomniała, że 27 września jest dniem przebaczenia, więc jak podkreśliła, Kuźniarowi zostało wybaczone to, że odszedł ze śniadaniówki. Prowadząca zapowiedziała także pokazanie materiału z najlepszymi momentami z czasów, kiedy dziennikarz prowadził program. "W Polsce nie lubimy prowadzących, którzy upadają" - zażartował Kuźniar, odnosząc się do filmu. "Ty nie będziesz na tym materiale upadał, bo chcemy pokazać Twoje najlepsze momenty. Jedne z najlepszych" - podsumowała Krupińska. Jak na powrót dziennikarza zareagowali widzowie programu? Odbiór był bardzo pozytywny. "Pan Jarek Kuźniar jest super, wyluzowany i kompetentny, pytania w punkt. Bez błazenady", "Najlepszy dziennikarz! Powrót może na dłużej!? Ten głos i cięta puenta!", "Panie Jarku bardzo pana brakuje w TVN" - czytamy.