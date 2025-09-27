Na antenę TVP wraca kultowy program. Był pierwszym tego typu formatem w Polsce

Pamiętacie program "Kawa czy herbata?"? Był to pierwszy śniadaniowy format w Polsce, który cieszył się ogromną popularnością i był chętnie oglądany przez widzów. Można go było oglądać od poniedziałku do piątku o godzinie 6 i był emitowany w latach 1992-2013 na antenie TVP1. Po 21 latach nagle zniknął ze stacji. Jak się okazuje, właśnie podjęto decyzję o jego powrocie. Gdzie będzie można go obejrzeć i co zobaczymy w programie? Już wiadomo.

REKLAMA

Zobacz wideo Kalicka grała w "Rodzince.pl" w ciąży. Wtem wspomniała o podejściu Musiała

Pierwszy w Polsce program śniadaniowy wraca na antenę regionalnej telewizji

Jak się okazuje, program "Kawa czy herbata?" ponownie pojawi się w telewizji jako regionalna propozycja TVP3 Opole. Pierwszy odcinek będzie można zobaczyć już 28 września. Co ciekawe, powróci o nietypowej godzinie, bo będzie emitowany o 16. W nowej odsłonie popularnej śniadaniówki w roli prowadzących zobaczymy dwa duety - Kamilę Korzeniowską i Arkadiusza Miśta oraz Agatę Konarską i Pawła Pochwałę. W pierwszym odcinku formatu wśród gości pojawi się Halszka Wasilewska, która jest pierwszą kierowniczką zespołu redakcyjnego. Zobaczymy także rozmowę z prezydentem Opola Arkadiuszem Wiśniewskim, a także członkami zarządu Fundacji TVP, którzy opowiedzą o ubiegłorocznym wsparciu ofiar powodzi.

"Kawa czy herbata?" we wrześniu wraca na antenę. Co zobaczymy w programie?

Jak zapowiada dyrektor stacji TVP3 Opole, Wojciech Kasprzyk, regionalna odsłona popularnego programu będzie pomostem pomiędzy młodszym i starszym pokoleniem i ma łączyć tradycję z nowoczesnością. Format ma być ukłonem zarówno w stronę stałych widzów, którzy pamiętają jego dawne odcinki, jak i nowego pokolenia, które jeszcze nie miało okazji poznać tego programu. Produkcja zapowiada udział interesujących gości. Program będzie także obfitował w przydatne porady, a całość ma być utrzymana w bardzo ciepłym i przyjaznym klimacie.

Niedzielne popołudnia zyskają dzięki TVP3 Opole nowy rytuał — spotkanie przy filiżance kawy lub herbaty, w towarzystwie ciekawych gości, interesujących tematów i przydatnych porad

- podkreślił Wojciech Kasprzyk.