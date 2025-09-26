"Twoja twarz brzmi znajomo" cały czas cieszy się popularnością. Program, który zadebiutował w 2014 roku na Polsacie, doczekał się już 22. edycji. Uczestnicy muszą jak najbardziej upodobnić się do wylosowanej postaci - zarówno wokalnie, jak i wizualnie. W najnowszej odsłonie show udział biorą: Marta Bijan, Edyta Herbuś, Natalia Muianga, Andrzej Nejman, Krystian Ochman, Modest Ruciński, Kamil Studnicki oraz Julia Żugaj. W czwartym odcinku emocje wzbudził Nejman, który wcielił się w Krzysztofa Krawczyka.

"Twoja twarz brzmi znajomo". Andrzej Nejman jako Krzysztof Krawczyk. Tak go oceniono

W najnowszym odcinku "Twoja twarz brzmi znajomo" Andrzej Nejman pojawił się jako Krzysztof Krawczyk i wykonał utwór "Pamiętam ciebie z tamtych lat". W pewnym momencie zszedł ze sceny i wręczył bukiet kwiatów żonie. Jurorzy byli poruszenie jego występem. - To było fantastyczne - powiedziała zachwycona Justyna Steczkowska - Jeden do jednego, to było bardzo wzruszające. (...) Brawo, naprawdę brawo - mówiła piosenkarka. - Widać ogrom doświadczenia - ocenił Stefano Terazzinno. Jury bardzo dobrze odebrało Nejmana w roli Krawczyka. Co na to internauci? Oni również podzielali entuzjazm jurorów. "Ja nie mogę, identyczny! Cudo, aż serce się raduje", "Krawczyk zmartwychwstał, że aż się popłakałam", "Krzysztof jak prawdziwy" - oceniali pod nagraniem z występem Nejmana na Instagramie programu. Ostatecznie odcinek zwyciężył Krystian Ochman z utworem "Messy" Loli Young.

"Twoja twarz brzmi znajomo". Widzowie ostro oceniają nową edycję show

Tuż po emisji trzeciego odcinka programu pojawiło się wiele słów krytyki. Widzowie nie byli zadowoleni z tego, jak wygląda najnowsza edycja programu. "Krystian ma pecha.... Czasami mam wrażenie, że specjalnie mu wybierają takich wokalistów...", "Zdaje się, że zapominamy, jak ten program się nazywa i o co w nim chodzi: ma wyglądać i brzmieć znajomo, a nie tylko ładnie się prezentować", "To chyba najgorszy sezon. Bardzo zły wybór piosenek", "Beznadziejni są ci artyści losowani na kołowrotku" - grzmieli fani w mediach społecznościowych. Czy nowy odcinek sprawi, że zmienią zdanie?