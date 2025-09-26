Nowy sezon programu "Afryka Express" od samego startu wywołuje niemałe emocje. Niedawno głośno było o zaskakującym wyznaniu ślubnym Edyty Zając, teraz w sieci ukazał się fragment nowego odcinka show, obrazujący groźny wypadek z udziałem jednego z uczestników.

"Afryka Express". Groźny incydent na palnie programu. Niewiele brakowało do tragedii

Na udostępnionym przez TVN fragmencie odcinka "Afryka Express", który będzie miał swoją premierę 27 września, możemy zobaczyć, jak Tomasz Iwan podczas jednego z wyzwań zostaje potrącony przez motocykl. Wideo pokazuje również moment, gdy natychmiast po zdarzeniu do sportowca podbiegła zatroskana o niego partnerka. - Widziałem samochód po drugiej stronie, próbowałem go zatrzymać, spojrzałem w lewo, a tam był ruch prawostronny… i wbiegłem pod koła. To moja wina i efekt adrenaliny rywalizacji - powiedział piłkarz, któremu na szczęście nic groźnego się nie stało. Partnerka sportowca nie ukrywa, że całe zdarzenie kosztowało ją sporo stresu. - Nie pamiętam dokładnie, co się wydarzyło, po prostu pobiegłam do niego. Myślałam o wszystkim naraz, przede wszystkim, czy on w ogóle żyje. To było jak drugie życie w jego urodziny. Może teraz czekają go propozycje kaskaderskie - wspomniała ukochana Iwana.

"Afryka Express". Edyta Zając i Michał Mikołajczak nie szczędzą sobie czułości. Padło ślubne wyznanie

Wśród uczestników nowego sezonu "Afryka Express" znaleźli się również Edyta Zając i Michał Mikołajczak. Para, związana od 2022 roku, rzadko dzieli się szczegółami swojego życia prywatnego. W najnowszym odcinku programu widzowie mogli śledzić wzruszającą rozmowę zakochanych. - Mamy dolara, w sumie możemy zaszaleć - zaczął aktor. - A co byś kupił mi za dolara? - zapytała modelka. - Ja ci kupię wszystko za dolara. Cały świat ci złożę u twoich stóp za dolara - odpowiedział z pewnością siebie Mikołajczak. - Ja nie potrzebuję całego świata, tylko ciebie - odparła na to Zając. Całość zakończył romantyczny pocałunek pary. Do innej zaskakującej sceny z udziałem zakochanych doszło niedługo potem gdy Zając i Mikołajczak dotarli do miejsca noclegowego, a gospodarze zapytali ich, czy formalnie zalegalizowali swój związek. - Tylko proszę, nie mów mi, że planujesz ślub po czterdziestce, bo wtedy odpowiem - zobaczymy, czy w ogóle się zgodzę - rzuciła z humorem Zając. Mikołajczak nie krył zakłopotania, a jego mina mówiła wszystko.