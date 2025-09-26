"Ślub od pierwszego wejrzenia" to kontrowersyjny format. Uczestnicy stają się małżeństwem, zanim się jeszcze poznają. Po raz pierwszy widzą się dopiero na ślubnym kobiercu. We wrześniu 2025 roku rozpoczął się 11. sezon randkowego show. Fani mieli okazję poznać nowe pary. Wiadomo już, co wydarzy się w nadchodzącym, piątym odcinku programu.

REKLAMA

Zobacz wideo Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski wzięli ślub kościelny. "Wiara jest dla nas ważna. Tak zostaliśmy wychowani"

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Zwrot akcji w programie. Kasia zmieniła zdanie

Pary, dobrane przez ekspertów w programie są już po ślubach. W jednym z pierwszych odcinków doszło do niezręcznej sytuacji. Okazało się, że Kasia była zawiedziona swoim małżonkiem. - Byłam zawiedziona w pierwszej chwili, niestety. (...) Chciałam wysokiego męża. Przynajmniej głowę wyższego ode mnie. No jestem szczera, tak chciałam. I to było takie, że... no nie posłuchały mnie ekspertki - mówiła. Maciej, z kolei, miał zupełnie inne zdanie o Kasi. - Jak ja zobaczyłem Kasię po raz pierwszy i ona na mnie spojrzała to... OK. Trafiłem na swojego ziomka. Pierwsza myśl była taka, że to będzie mój człowiek. Że ona działa na tych samych falach co ja - mogliśmy usłyszeć. Z zapowiedzi najnowszego odcinka wynika, że Kasia zmieniła już zdanie na temat dobranego męża. - Ma fantastyczny charakter! - padnie w programie w piątym odcinku 11. edycji. Myślicie, że tę dwójkę połączy miłość?

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Widzowie mają swoich faworytów

Choć Karolina i Maciej, a także Kasia i Maciej, wzbudzają mnóstwo emocji, fani znaleźli już swoich faworytów. Z komentarzy na Instagramie wynika, że większość widzów kibicuje innej parze. Chodzi o Kaję i Krystiana. "To dla mnie druga para w kolejności, której kibicuję. Kaja i Krystian najlepsi", "Kibicuję wszystkim parom, ale Kaja i Krystian To moi faworyci", "Kaja i Krystian na pewno będą razem. Trzymam za nich kciuki najmocniej. Mam nadzieję, że mnie nie zawiodą" - czytamy w mediach społecznościowych. A wy komu kibicujecie? ZOBACZ TEŻ: Karolina i Maciej ze "ŚOPW" nie są razem po programie? Fani przeprowadzili śledztwo