Nagłe doniesienia od Adriana ze "Ślubu". Konieczna jest pilna operacja

Adrian Szymaniak zyskał duże grono fanów po tym, jak wziął udział w formacie "Ślub od pierwszego wejrzenia". W programie poznał Anitę, z którą do dziś tworzy zgraną parę. Zakochani doczekali się dwójki dzieci. W lipcu 2025 roku opowiedział w mediach społecznościowych o pierwszych problemach zdrowotnych. W programie "Dzień dobry TVN" wyjawił, że zdiagnozowano u niego glejaka IV stopnia. Wraz ze swoją żoną relacjonuje zmagania z chorobą na swoich profilach w sieci. Regularnie pojawiają się nowe informacje w sprawie. Teraz Adrian dodał nowe zdjęcie i zabrał głos.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Adrian przekazał nowe informacje na temat choroby

Adrian z programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" przekazał informację na swoim profilu w sieci. Przyznał, że plan jego leczenia musiał się nagle zmienić. "Czas rozpocząć kolejną bitwę. Plan był zupełnie inny, ale niespodziewanie w dniu, w którym miała rozpocząć się chemio i radioterapię dostałem informację, że mam natychmiast zgłosić się na oddział neurochirurgii. Ostatni rezonans wykazał powiększenie się zmiany" - wyznał mężczyzna. To nie koniec złych wieści. "Przez dwa dni czułem bezsilność. Wracamy do punktu wyjścia. Potrzebna jest reoperacja. Teraz wiem, że chcę być operowany w najlepszym ośrodku w Polsce. Na chwilę korona spadła, wróg znów zaatakował, ale nie poddaje się tak łatwo, poprawiam ją i idę dalej - po swoje zdrowie. Trzymajcie kciuki" - napisał na Instagramie. Jego post od razu skomentowała Anita. "A ja będę przy tobie na każdym kroku" - przekazała. "Wiem to" - odpisał jej ukochany.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Anita wspiera męża w leczeniu. To dla niego zrobiła

Anita od samego początku wspiera swojego ukochanego. Dawna uczestniczka programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" jeździ z mężem na konsultacje medyczne i pomaga mu w znalezieniu nowych metod terapii. Ostatnio pokazała, jak dba o Adriana w życiu codziennym. Wyznała, że stara się przygotowywać mu odpowiednie posiłki. Uczy się nowych przepisów i zdobywa wiedzę na temat diety w przypadku choroby nowotworowej. "Czas doszkolić się kulinarnie na nowo! Życie z chorobą nowotworową to całkowita zmiana stylu życia. Póki co mnie również to wszystko bardzo smakuje!" - podzieliła się tą informacją na InstaStories. ZOBACZ TEŻ: Pogorszył się stan zdrowia Adriana ze "ŚOPW". "Nowa zmiana jest większa niż pierwotna"