Szokujący finał "Kuchennych rewolucji". Takiej sytuacji jeszcze nie było

Czwarty odcinek 31. sezonu "Kuchennych rewolucji" obfitował w emocje już od pierwszego dnia. Magda Gessler przekroczyła próg Bistra Kociołek w Mrokowie pod Warszawą. Lokal prowadzili 29-letni Maciej i jego przyjaciel, 33-letni Paweł, który zajmował się kuchnią. - Wpadł pomysł, że fajnie by było otworzyć coś z gastronomią, bo ciągle o tym marzyłem - wyznał Maciej. Dodał później, że to "on musi mieć ostatnie słowo". Panowie serwowali kuchnię polską.
Problemy pojawiły się już podczas pierwszej wizyty Magdy Gessler. - Jest to identyczna karta jak w milionie innych restauracji... - mówiła na wstępie. Po degustacji flaków kazała Maciejowi spróbować potrawy i ocenić smak. Kiedy wzruszył ramionami, odpowiedziała ostro. - No, to nie powinieneś prowadzić restauracji. Ty decydujesz o tym, co się wydaje? Od tego jest właściciel. (...) Dlatego nie powinieneś prowadzić restauracji, to jest skwaśniałe - skwitowała. - To jest odgrzewane. Dzisiaj, to nie znaczy w tym momencie, a dzień był ciepły. Jak jest taka pogoda, to lepiej flaków nie gotować - dodała od razu. Właściciel nie krył złości. - To ja to zabiorę, żeby sobie pani krzywdy nie zrobiła - powiedział. Z czasem jednak zespół otworzył się na zmiany. Restauratorka postanowiła przekształcić Kociołek w Bistro Galert - śląski lokal, a nowym szefem kuchni został ostatnio zatrudniony kucharz, Witalij.
Kolacja pod koniec odcinka przebiegła bez większych problemów. Głównym daniem była śląska rolada z polędwicy. Kłopoty pojawiły się, gdy restauratorka odwiedziła Bistro Galert po kilku tygodniach. - To nie jest karta na taką małą restaurację i taką małą ilość miejsc. To jest d**a, nie dacie radę, tragedia - zaczęła kreatorka smaku. Wtem Maciej wyznał, że w restauracji doszło do włamania. - Mieliśmy włamanie w nocy do lokalu. Podczas włamania ukradli nam rolady i to nie małą ilość. Ok. 80 sztuk - zdradził. - Ledwo otwarta knajpa, a już kradną rolady! Powinniście się nazywać Pod Wędzoną Roladą! - odparła Gessler. Dodała, że choć w knajpie "jest moc", cały zespół ma przed sobą jeszcze dużo pracy. ZOBACZ TEŻ: "Kuchenne rewolucje" wróciły i od razu jest grubo! Gessler tak zszokowana, że talerze, aż fruwały. "Przestępstwo"
