11 września do telewizji wrócił program "Nasz nowy dom". W drugim odcinku widzowie poznali poruszającą historię pana Ryszarda i jego dwójki dzieci. Mężczyzna samotnie wychowuje pociechy. Jego partnerka zmarła na nowotwór, a jej ostatnim życzeniem było dokończenie budowy ich domu. Elżbieta Romanowska postanowiła pomóc rodzinie. Efekt i historia pana Ryszarda poruszyły widzów. "Wspaniały tata", "Płaczę, wspaniała rodzina", "Mimo tak ogromnej tragedii stanął Pan na wysokości zadania. Jestem dla Pana pełna podziwu", "Coś wspaniałego" - pisali w mediach społecznościowych. A co wydarzyło się w trzecim odcinku formatu?

"Nasz nowy dom". Rodzina przeżyła koszmar. "Teraz ciężko z pieniędzmi"

W nowym odcinku formatu widzowie poznali rodzinę z Kielc. Pan Artur i pani Justyna podzielili się z Elżbietą Romanowską dramatyczną historią. Poszli z synem na mszę, a po powrocie zobaczyli, że ich mieszkanie stanęło w płomieniach. - Szłam ulicą, a tu czarne były okna chłopaków - opowiadała pani Justyna. Rodzina marzyła o remoncie zniszczonego mieszkania, ale małżonkowie nie mieli wystarczających środków. Zamieszkali w lokalu znajomej. - Opadają ręce człowieka, jest bezsilny, nie wiadomo, co robić. Ciężko, ciężko - komentował zrezygnowany pan Artur przed kamerami. - Chciałbym pójść z tatą na gokarty, ale teraz ciężko z pieniędzmi - mówił syn małżeństwa. Elżbieta Romanowska postanowiła pomóc rodzinie i razem z ekipą wyremontowała zniszczone mieszkanie. Kadry z programu znajdziecie w naszej galerii.

"Nasz nowy dom". Uczestnicy zachwyceni metamorfozą mieszkania. Lawina komentarzy

- My zrobimy to w pięć dni - tak zapowiedziała remont Elżbieta Romanowska. - Nie wierzę do końca jeszcze - mówiła pani Justyna. Słowa prowadzącej stały się jednak rzeczywistością. Remont przeszedł najśmielsze oczekiwania uczestników formatu. Zniszczone mieszkanie stało się przytulne i eleganckie. Remont spodobał się także internautom, którzy ruszyli z komentarzami. "Wspaniali ludzie", "Brawo za odwagę", "Niesamowity remont", "Jesteście piękni za to, co zrobiliście" - czytamy w mediach społecznościowych produkcji.