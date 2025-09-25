Jolanta Pieńkowska to znana dziennikarka. Swoją karierę rozpoczęła w 1988 w telewizji lokalnej Studio Ursynat. Później zaczęła się rozwijać i dołączyła do Telewizji Polskiej. Widzowie mogli oglądać ją w "Wiadomościach". W 2006 roku rozpoczęła współpracę z Grupą TVN. Występowała m.in. w programach "Dzień dobry TVN", "Mieście Kobiet" oraz "Faktach o świecie".

Jolanta Pieńkowska przechodzi na emeryturę? "Po raz ostatni poprowadzi..."

25 września portal press.pl przekazał, że współpraca Jolanty Pieńkowskiej z Grupą TVN dobiegła końca. "Jolanta Pieńkowska po 19 latach odchodzi z Grupy TVN - ustalił 'Presserwis'. Dziś po raz ostatni prowadzi 'Fakty po południu' w TVN24" - czytamy na stronie. Informację potwierdził także portal wirtualnemedia.pl. "Wieloletnia prezenterka Jolanta Pieńkowska odchodzi z TVN Warner Bros. Discovery. (...) Pieńkowska odchodzi na emeryturę. W listopadzie skończy 61 lat" - czytamy na stronie. Przypomnijmy, że jeszcze niedawno prezenterka wystąpiła w jubileuszowym wydaniu programu "Dzień dobry TVN". - Bardzo było miło znów spotkać się z państwem. Wróciły wspomnienia, chociaż, jak to powiedział Robert w naszym ostatnim programie: "Dzień Dobry TVN' jest trochę jak z jazdą na rowerze". Jak robisz to przez tyle lat, to nie zapominasz, więc mam nadzieję, że nie zapomniałam. Mam nadzieję, że się państwu nas dobrze oglądało - mówiła.

Jolanta Pieńkowska o życiu prywatnym. Taką jest mamą. "Ciągle przysyła SMS-y"

Jolanta Pieńkowska ma dorosłego syna. W rozmowie z Mateuszem Hładkim dla "Dzień dobry TVN" opowiedziała o tym, jaką jest mamą. - Myślę, że jak ma się całkiem dorosłego syna, który ciągle przysyła SMS-y, pisząc o tym, że jak gdzieś wyjeżdżam, bardzo za mną tęskni, że bardzo kocha, to chyba nie jestem i nie byłam złą mamą. To jest ten przywilej zostania mamą w bardzo młodym wieku. Wtedy te relacje są zupełnie inne, bo dziecko ma dziecko i trochę kieruje się intuicją i mniej zdaje sobie sprawę z tego, czym jest macierzyństwo - mówiła dziennikarka.