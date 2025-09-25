Emocje w "The Voice of Poland" sięgnęły zenitu. Padły ostre słowa

Trwa 16. edycja programu "The Voice of Poland". Jak się jednak szybko okazało, emocje nie kończą się jedynie na scenie. Podczas nagrań trenerzy często wdają się w żywe rozmowy nie tylko o uczestnikach, ale też o muzyce i trendach w branży. Jedna z takich dyskusji dotyczyła Beyoncé. Rozmowa wywołała sporo emocji, a każdy z trenerów miał na ten temat swoje, nierzadko kontrowersyjne zdanie.

"The Voice of Poland". Dyskusja o Beyonce poróżniła jurorów. Padły mocne słowa. "To nie jest ludzkie"

Dyskusję na rozpoczęła Margaret, odnosząc się do ostatnich muzycznych dokonań Beyoncé. - To jest trochę case Beyoncé - ona jest już tak świetna i nas to nudzi w jakimś sensie. Oczywiście wszyscy doceniamy, że jest top, ale to po prostu sprawia, że to nie jest ludzkie, że ona jest za dobra - powiedziała. W odpowiedzi Kuba Badach zapytał współprowadzących, czy faktycznie przesłuchali trzy ostatnie albumy Beyoncé w całości - od początku do końca.

To pytanie otworzyło pole do kolejnych, jeszcze bardziej bezpośrednich opinii. - Beyoncé jest niepowtarzalna, ma niepodważalny talent, ale nie rusza mnie to za bardzo. Od kiedy przestała śpiewać do nas, chłopaków i do dziewczyn, a zaczęła tylko do dziewczyn, od tego momentu przestałem jej słuchać - stwierdził Tomson. Do rozmowy ponownie włączył się także Badach, podkreślając swoje trudności z odbiorem nowszych projektów artystki. - O to chodzi. Dziewczyna jest top, top, top! A ja nie jestem w stanie jej płyty przesłuchać od początku do końca - przyznał.

Michał Szpak stanął w obronie Beyoncé. Kuba Badach nie dał za wygraną: Na początku była muzyka, nie było show

Z kolei Michał Szpak postanowił spojrzeć na temat szerzej, uwzględniając zmieniające się realia branży muzycznej i współczesne oczekiwania wobec artystów. - Ona tak naprawdę jest taką turbo gwiazdą, hiper gwiazdą, która nie bazuje tylko na repertuarze, ale na show, na tym, jak siebie prezentuje. Świat się zmienił po prostu teraz, nie wiem, czy na lepsze, ale jest inaczej. Teraz o tym, kto jest na topie, nie decyduje wyłącznie muzyka. To też jest wizerunek i jaki PR za tym idzie - wyjaśnił pozostałym jurorom.

Badach jednak nie do końca zgodził się z takim spojrzeniem, przypominając o fundamentach muzyki. -Ale co było na początku? Na początku była muzyka, nie było show. Jak jest świetna muza, to się broni sama - podsumował.

Następny odcinek "The Voice of Poland" już w sobotę o 20:30 i w niedzielę o 13:55 na antenie TVP2 oraz w serwisie TVP VOD.