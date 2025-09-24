Program "Top Model" cieszy się ogromną popularnością. W formacie uczestników oceniają: Joanna Krupa, Dawid Woliński, Katarzyna Sokołowska i Marcin Tyszka. W poprzednim odcinku show jurorzy wybrali 20 osób, które zamieszkały w domu modeli i modelek. Nie zabrakło zaskoczeń - w tym sezonie nie przyznano złotego biletu. To jednak nie wszystko. Uczestnicy musieli powalczyć o pokój zwycięzcy, o czym przeczytacie tutaj. A co działo się w najnowszym odcinku?

"Top Model". Metamorfozy uczestników wywołały wiele emocji. Polały się łzy?

Najważniejszym momentem odcinka były metamorfozy. Uczestnicy od początku stresowali się tym, co wymyślą jurorzy i eksperci. Podczas rozmowy z Dawidem Wolińskim Oksana zalała się łzami. Chciała zachować rudy kolor włosów. - Na pewno nie blond. Koniec. Jeżeli trzeba zostawić program, zostawię. Nie! blond nie! - mówiła zapłakana. Juror dał jej kilka minut na podjęcie decyzji. - Dobra, Oksana, zróbmy tak. Daję ci parę minut na przemyślenie. Ochłoniesz od tych emocji i wrócisz i powiesz mi, jaka jest decyzja, dobra? - mówił. Ostatecznie fryzjer podkręcił kolor włosów Roksany i subtelnie je skrócił. Najbardziej zadowolony z metamorfozy był Mateusz, który stał się blondynem. Zapowiedział, że do końca życia nie zmieni już koloru włosów.

