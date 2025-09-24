Adrian Szymaniak ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" w lipcu 2025 roku poinformował fanów o swoich problemach zdrowotnych. Kilka tygodni później, w wywiadzie udzielonym dla "Dzień dobry TVN", wyznał, że usłyszał od lekarzy druzgocącą diagnozę - glejak IV stopnia. Od tej pory Adrian i jego żona Anita na bieżąco informują fanów o postępach w leczeniu. Na profilu mężczyzny właśnie pojawił się nowy wpis. Adrian miał rozpocząć chemio i radioterapię. Niestety pojawiły się pewne komplikacje.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Adrian przekazał nowe informacje w sprawie leczenia

Adrian i Anita w połowie września poinformowali, że znaleźli w Bydgoszczy specjalistów, którzy dali im nadzieję na powrót do zdrowia. "Ich wiedza na temat guzów mózgu oraz niesamowite doświadczenie dało nam nadzieję, że jesteśmy w najlepszych rękach. Wyznaczyliśmy wstępną drogę leczenia. Dostaliśmy odpowiedzi na wiele naszych pytań i wątpliwości" - mogliśmy przeczytać. 24 września Adrian poinformował, że miał rozpocząć kolejny etap w leczeniu. Niestety nie wszystko poszło po jego myśli. "Dzisiaj miałem rozpocząć chemio i radioterapię, ale... no właśnie. 'Ale' często potrafi zmieniać wiele planów. Jutro o godz. 13 powiem więcej, jak sam poznam więcej szczegółów. PS. Wyniki krwi nie były przeszkodą, ponoć młody nie miał lepszych" - przekazał w relacji.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Anita zrobiła to specjalnie dla męża. "Czas się doszkolić"

Życie Anity i Adriana zmieniło się o 180 stopni. Para musiała nie tylko zmienić swoje przyzwyczajenia, ale także całkowicie przeorganizować dietę i styl życia. Każdy dzień stał się wyzwaniem, wymagającym większej dyscypliny i wzajemnego wsparcia. Ostatnio Anita poinformowała, że postanowiła doszkolić się w zakresie odżywiania. Zależy jej na tym, by jak najlepiej wspierać organizm męża w trakcie leczenia. "Czas doszkolić się kulinarnie na nowo! Życie z chorobą nowotworową to całkowita zmiana stylu życia. Póki co mnie również to wszystko bardzo smakuje!" - przekazała na InstaStories.