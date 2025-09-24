Za nami kolejny odcinek jedenastej edycji "Hotelu Paradise". I tym razem w programie nie zabrakło dużych emocji oraz szokujących zwrotów akcji. Uczestnicy są już dobrani w pary. Dużo jednak może się jeszcze zdarzyć. Szczególnie szokująca była konwersacja między Oliwią a Milanem. To może zaskoczyć.

"Hotel Paradise". Nie uwierzycie, co Milan powiedział o kobietach. Oliwia była załamana

Milan i Oliwia tworzą parę w "Hotelu Paradise". W 15. odcinku nowego sezonu doszło do szokującej wymiany zdań między uczestnikami. Milan bez wahania wyznał, że nie miał w życiu poważnych związków. Opierały się głównie na relacjach fizycznych. Milan dodał, że w związku patrzył tylko na... wygląd. To nie spodobało się Oliwii. - Patrzyłem na wygląd (...). U mnie wygląd to jest duża sprawa. Ty myślisz, że co, że ja pójdę po jakąś dziewczynę, co jest brzydka? Co ja się z nią dogaduje? Taka dziewczyna to jest fajna, mogą być jakieś wizyty, ale tam nie będzie żadnej miłości - powiedział bez wahania. To zupełnie nie przypadło do gustu Oliwii, która zrozumiała, że ta para chyba nie ma sensu. - Co ci z mega ładnej dziewczyny, jak nie będziesz miał z nią o czym porozmawiać? - skwitowała uczestniczka. Zrozumiała, że mają z Milanem inne wartości. Myślicie, że ta para przetrwa?

"Hotel Paradise". Uczestnicy czekają na nową bohaterkę. Inne dziewczyny pójdą w odstawkę?

Atmosfera w willi stała się bardzo napięta. Kuba zabrał głos. Podczas rozmowy z Oliwią i Natalią przyznał, że wśród chłopaków coraz częściej pojawia się temat nowej uczestniczki. Z reguły w programie "Hotel Paradise" stopniowo pojawiają się nowi bohaterowie. "Ja gadałem i z Michałem, i z Milanem, i nie będziemy was oszukiwać. Tu jakby czekamy, jaka przyjdzie nowa" - powiedział. "Tu jest taki reset wszystkiego. Teraz naprawdę każdy czeka na nową i jest ciekaw" - dodał jeszcze. Kuba zaznaczył również, że Andrzej również jest częścią tej grupy. Wejście nowej dziewczyny zapowiada się jako ważne wydarzenie na rajskiej wyspie. To może sprawić, że pozostałe bohaterki pójdą w odstawkę. ZOBACZ TEŻ: "Hotel Paradise 11" i szczyt bezczelności. "Czy ty myślisz, że ja w swoim życiu nie miałem lepszych kobiet?"