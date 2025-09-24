Za nami kolejny emocjonujący odcinek "Milionerów". W nowym sezonie, emitowanym na antenie Polsatu, widzowie ponownie mogą śledzić zmagania uczestników walczących o milion złotych. Gra, jak zawsze odbywa się pod czujnym okiem niezastąpionego Huberta Urbańskiego. Co wydarzyło się w najnowszym odcinku teleturnieju?

"Milionerzy". To pytanie pogrążyło uczestniczkę. Nie pomogły dwa koła ratunkowe

24 września w Polsacie wyemitowano kolejny odcinek programu "Milionerzy", w którym swoją grę kontynuowała Agnieszka z Jachranki. Z wykształcenia jest inżynierem i na co dzień pracuje w laboratorium. Jej rozgrywka przebiegała sprawnie, aż do momentu pytania za 25 tysięcy złotych. Brzmiało ono: "Które z miast leży najbliżej Wisły Śmiałej?"

Uczestniczka miała do wyboru następujące odpowiedzi:

A. Grudziądz

B. Malbork

C. Tczew

D. Gdańsk

To pytanie okazało się dla niej wyjątkowo trudne. Nie chcąc ryzykować, Agnieszka sięgnęła po koło ratunkowe "telefon do przyjaciela". Po drugiej stronie odezwał się Adrian z Krakowa, który wahał się między odpowiedziami B., a C., ale nie potrafił wskazać właściwej z całkowitym przekonaniem. Wobec tej niepewności, uczestniczka zdecydowała się skorzystać z kolejnego koła - tym razem "pół na pół". Na ekranie pozostały dwie opcje: A. i D. Po krótkim namyśle, wybrała A., dodając: "co ma być, to będzie".

Niestety, nie była to dobra odpowiedź - poprawna to D. Gdańsk, który leży najbliżej Wisły Śmiałej. Tym samym Agnieszka zakończyła swoją przygodę z programem, odchodząc ze studia z gwarantowaną kwotą dwóch tysięcy złotych.

"Milionerzy". Statyści skarżą się na warunki pracy. Polsat zareagował

Jakiś czas temu media obiegła informacja, że statyści pracujący przy programach rozrywkowych Polsatu, takich jak "Milionerzy", "Awantura o kasę" czy "Lepsza Polska", skarżą się na złe traktowanie i problemy z wypłatami. W rozmowie z "Gazetą Wyborczą" opowiedzieli o trudnych warunkach panujących na planach zdjęciowych. "Czułam się jak w więzieniu. Po ośmiu godzinach, w czasie krótkiej przerwy, wyjęłam telefon, żeby napisać do chłopaka esemesa, że nie wiadomo, o której skończymy. Złapała mnie na tym koordynatorka. Krzyczała i groziła, że jeśli nie schowam telefonu, mogę się pożegnać z wypłatą" - wyznała jedna ze statystek. Na tę i inną skargę zareagował już Polsat. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.