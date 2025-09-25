"Nasz nowy dom" powrócił w jesiennej ramówce Polsatu 11 września. W nowych odcinkach nie zabrakło ogromnych emocji. Widzowie poznali kolejne rodziny, które podzieliły się swoimi trudnymi historiami. Już w czwartek, 25 września, na ekranach telewizorów w formacie poznamy historię bliskich, które straciły wszystko w zaledwie kilka chwil. Opowieść o smutnym losie rodziny chwyta za serce.

"Nasz nowy dom". Ta rodzina straciła wszystko. Jej dom spłonął

W czwartek 25 września fani programu "Nasz nowy dom" poznają pana Artura, panią Justynę i ich syna Bartka. Ich historia zaczyna się tragicznie. "Ich dom płonął, a ona mimo to pomyślała o innych. Stracili wszystko, a ludzie o takim sercu zasługują na naszą pomoc, prawda?" - czytamy w opisie posta z zapowiedzią na Instagramie. Pożar odebrał uczestnikom cały dorobek życia. "Rodzina wróciła do płonącego mieszkania zbyt późno, by cokolwiek uratować. Na szczęście, dzięki pomocy strażaków i policjantów udało się reanimować i uratować Abi - suczkę, członka rodziny. Dziś wszyscy zajmują lokum użyczone przez znajomą i starają się remontować swoje spalone mieszkanie" - opisano w sieci. Elżbieta Romanowska z bólem słuchała historii pana Artura, pani Justyny i ich syna, których życie zmieniło się z dnia na dzień.

"Nasz nowy dom". Ta historia chwyta za serce

Nie da się ukryć, że rodzina pana Artura, pani Justyny i ich syna Bartka przeżyła wiele. "Na szczęście byli poza domem, gdy wybuchł pożar, ale niestety jeden członek rodziny został w domu... Abi" - czytamy. Psa udało się uratować. Przez długi czas rodzina starała się robić wszystko, aby wyremontować zniszczony dom. "Jest to praca ciężka, wywołująca wiele emocji i przypominająca o najgorszym. Niestety, problemem są także finanse, bo pani Justyna i pan Artur nie zarabiają wiele. Mimo pomocy lokalnej społeczności do końca remontu jest jeszcze bardzo, bardzo daleko... dlatego pojawimy się my!" - napisano na Instagramie. Z pomocą dla potrzebującej rodziny pojawiła się ekipa "Nasz nowy dom". Jak Będziecie oglądać? Odcinek pojawi się w czwartek o godz. 20:30. ZOBACZ TEŻ: Był ulubieńcem widzów "Nasz nowy dom". Powód, dlaczego odszedł z show, chwyta za serce