Elżbieta Romanowska od lat pracuje jako aktorka i prezenterka. Obecnie prowadzi program "Nasz nowy dom", a w przeszłości widzowie mogli oglądać ją m.in. w "Ranczu" oraz "Dniu Kobiet". W 2016 roku wystąpiła także w formacie "Taniec z gwiazdami". Na parkiecie towarzyszył jej Rafał Maserak. Chociaż aktorka zajęła drugie miejsce w show i pokazała, że ma zdolności ruchowe, to musiała mierzyć się z bardzo przykrymi komentarzami na swój temat.

"Taniec z gwiazdami". Zaskakujące słowa Elżbiety Romanowskiej. Takie komentarze otrzymywała

Elżbieta Romanowska pojawiła się w studiu Świata Gwiazd. Prowadzący Jakub Szewczyk zapytał ją o to, czego nauczyła się dzięki programowi "Taniec z gwiazdami". - Że jak przetrwam Rafała Maseraka, to już właściwie wszystko przetrwam - zaczęła i wspomniała o trudnych momentach. Otrzymywała okrutne komentarze od internautów. - Wiesz co, akurat, jeżeli chodzi o moją osobę, to był moment, kiedy wylała się na mnie po raz pierwszy ogromna fala hejtu. Określenia: "gruba świnia, locha, wieprzu, ty jak podskoczysz, zrobisz na parkiecie dziurę wielkości Stadionu Narodowego, Maserak przez ciebie wyląduje na wózku inwalidzkim, patrząc na ciebie - jestem za eutanazją" - to są jedne z najlżejszych obelg, które kierowano w moim kierunku - opowiedziała Elżbieta Romanowska.

"Taniec z gwiazdami". Elżbieta Romanowska wróciłaby do programu? Zaskakujące słowa

Elżbieta Romanowska twierdzi, że taneczny format bardzo ją zmienił. - Program pokazał, że jestem bardzo silna i że im bardziej ktoś wali mi kłody pod nogi, tym bardziej zaczynam nosić głowę wyżej i mówić: "No to zobaczymy". To mnie bardzo wzmocniło, zahartowało, a przy okazji dla mnie to była najpiękniejsza przygoda życia - dodała w rozmowie. Wspomniała także o tym, czy ponownie zdecydowałaby się na udział w formacie. - Gdyby teraz ktoś kiedyś jeszcze zapytał: "Czy miałabyś ochotę?". Odpowiedziałabym: "Tak!". Nawet nie dałabym mu dokończyć, bo to jest jeden z nielicznych programów, do którego zgodziłabym się pójść, nie zastanawiając się nawet trzech sekund - skwitowała.