Adrian Szymaniak zdobył popularność po tym, jak wziął udział w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia". Tam poznał Anitę, z którą do dziś tworzy zgrany duet. Para doczekała się dwójki dzieci. O pierwszych problemach zdrowotnych uczestnika usłyszeliśmy w lipcu 2025 roku. W programie "Dzień dobry TVN" wyjawił, że zdiagnozowano u niego glejaka IV stopnia. Wraz ze swoją żoną relacjonuje zmagania z chorobą w mediach społecznościowych. Regularnie pojawiają się nowe wieści w sprawie. Ostatnio to Anita zabrała głos.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Tak Anita dba o Adriana. Wprowadziła pewne zmiany

Anita od samego początku wspiera swojego męża. Była uczestniczka programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" jeździ z ukochanym na konsultacje medyczne i pomaga mu w znalezieniu nowych metod terapii. Ostatnio pokazała, jak dba o Adriana w życiu codziennym. Stara się przygotowywać mu odpowiednie posiłki. Uczy się nowych przepisów i zdobywa wiedzę na temat diety w przypadku choroby nowotworowej. "Czas doszkolić się kulinarnie na nowo! Życie z chorobą nowotworową to całkowita zmiana stylu życia. Póki co mnie również to wszystko bardzo smakuje!" - napisała na InstaStories.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Adrian Szymaniak jest w dobrych rękach. Przekazał wieści

Adrian i Anita jakiś czas temu przekazali w mediach społecznościowych, że znaleźli pomocy w Bydgoszczy. Tam udali się do specjalistów, którzy dali im nadzieję. "Ich wiedza na temat guzów mózgu, oraz niesamowite doświadczenie dało nam nadzieję, że jesteśmy w najlepszych rękach. Wyznaczyliśmy wstępną drogę leczenia. Dostaliśmy odpowiedzi na wiele naszych pytań i wątpliwości. Bycie w takiej chorobie jest trochę jak błądzenie w labiryncie - dostaliśmy od was mnóstwo poleceń, sami czytamy dużo polskich i zagranicznych forów, ale trzeba z tej wiedzy wyciągnąć to co najlepsze, oraz to, co może pomóc, a nie zaszkodzić" - możemy przeczytać w poście na Instagramie. Małżonkowie podziękowali wówczas fanom za wsparcie w trudnym momencie.