Widzowie poznali już wszystkie pary nowej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Najwięcej emocji wzbudzili Karolina i Maciej. Fani programu nie do końca wierzą, że mężczyzna przyszedł do telewizji, by znaleźć miłość. "To instagramowicz, który chce się wybić. Te ekspertki tego nie widzą, czy co?", "Każdy, kto ma złe przeczucia wobec tej osoby - intuicja dobrze mu podpowiada. Panu się chyba zamarzyła teraz kariera w TV" - czytamy. Gdy jedni z niecierpliwością wyczekują nowych odcinków, by dowiedzieć się, jak potoczyły się losy pary, inni postanowili wziąć sprawy w swoje ręce. Co wykazało ich "śledztwo"?

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Karolina i Maciej wciąż są razem?

Maciej to jeden z bardziej aktywnych uczestników w sieci. Jego profil na Facebooku śledzi ponad 14 tys. osób. 34-latek od wielu lat działa w mediach społecznościowych jako mentor biznesowy. Fani uważnie obserwują jego profil z nadzieją, że ten wrzuci coś, co potwierdzi, że związek z Karoliną przetrwał eksperyment. Z uwagi na obowiązujące reguły mężczyzna nie zabiera głosu na temat swojej relacji. Widzowie jednak nie odpuszczają. Niektórzy zwrócili uwagę, że na najnowszych filmikach uczestnik pokazuje się bez obrączki. Część fanów zdaje sobie sprawę, że takie mogły być zalecenia produkcji. Nie wszystkich jednak przekonuje ten argument.

Gdy jedni uważają, że parze się nie udało, inni są pewni, że ich miłość przetrwała. Jedna z internautek zauważyła, że Karolina opublikowała niedawno na Facebooku post związany z wynajmem mieszkania. Chodzi o lokum we Włocławku. To tam wcześniej mieszkała 27-latka. Fani zaczynają podejrzewać, że Karolina przeprowadziła się do Macieja. To jednak nie wszystko. Pod jednym z fragmentów programu opublikowanym w sieci pojawił się komentarz tajemniczej znajomej, która poinformowała, że para faktycznie jest razem. Ile w tym prawdy? Dowiemy się dopiero podczas finału.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Widzowie mają już swoich faworytów

Choć Karolina i Maciej wzbudzają mnóstwo emocji, to większość widzów kibicuje innej parze. "To dla mnie druga para w kolejności, której kibicuję. Kaja i Krystian najlepsi", "Kibicuję wszystkim parom, ale Kaja i Krystian To moi faworyci", "Kaja i Krystian na pewno będą razem. Trzymam za nich kciuki najmocniej. Mam nadzieję, że mnie nie zawiodą" - czytamy. A wy komu kibicujecie? Dajcie znać w sondzie na końcu artykułu.