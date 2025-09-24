Serial "M jak miłość" to nadal jedna z najpopularniejszych produkcji w telewizji. 6 maja 2025 roku świętował swoje 25-lecie. Widzowie od lat z zapartym tchem śledzą losy rodziny Mostowiaków i ich bliskich, a scenarzyści dbają o to, aby nie brakowało emocji. W ostatnich odcinkach serialu doszło do bardzo niebezpiecznego zdarzenia. Quad zajechał drogę France (Dominika Kachlik) oraz Pawłowi (Rafał Mroczek) i cała rodzina została przewieziona do szpitala. Co dalej z ulubionymi bohaterami widzów? W 1978. odcinku serialu Paweł mimo ostrzeżeń, wpakuje się w poważne kłopoty.

REKLAMA

Zobacz wideo Kalicka podsumowała bycie w show-biznesie. "Nie muszę zadowalać innych"

"M jak miłość". Odcinek 1878. Natalka będzie bezsilna. Walat ma mocne alibi

Po wypadku okazało się, że Paweł i jego syn są w dobrym stanie, ale Franka trafiła prosto na salę operacyjną. Ukochana Pawła nie pamięta nic z wypadku i tym samym nie potrafi wskazać, kto go spowodował. Sprawcą tragedii jest Dominik Walat, któremu wpływowy ojciec pomoże ukryć całe zdarzenie. W 1878. odcinku serialu Natalka (Dominika Suchecka) wyzna Pawłowi, że jako policjantka jest w tej sprawie bezradna.

Nie było kolizji, nie było uszkodzenia quadu… A młody Walat ma mocne alibi

- podkreśli zmartwiona. Do śledztwa jako detektyw dołączy się także Marcin (Mikołaj Roznerski).

"M jak miłość". Odcinek 1878. Paweł nagle przypomni sobie, kto jest sprawcą wypadku

Na tym nie koniec nagłych zwrotów akcji. W 1878. odcinku "M jak miłość" podczas pobytu w Lipnicy Paweł przypadkiem wpadnie na ulicy na młodego Walata. Nagłe zdarzenie spowoduje, że wspomnienia z wypadku wrócą i Zduński uświadomi sobie, że to właśnie Dominik jest jego sprawcą. W ferworze emocji rzuci się na Walata z pięściami. Eskalację sytuacji powstrzyma Staszek (Sławomir Holland), który nagle znajdzie się w pobliżu i ich rozdzieli. Sytuacja będzie miała swój finał. Kiedy Natalka zapyta Pawła, dlaczego tak postąpił, Zduński nie będzie mógł powstrzymać emocji.

Dlaczego?! Omal nie zabił mi żony i dziecka! Przyznał się, wiem, że to on!

- krzyknie zdenerwowany. Natalka ostrzeże go, że cała sytuacja może mieć bardzo poważne konsekwencje, jeśli ojciec Walata zdecyduje się wnieść oskarżenie. 1878. odcinek serialu "M jak miłość" zostanie wyemitowany w poniedziałek 29 września o godz. 20.55 w TVP2.