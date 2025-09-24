Serial "M jak miłość" to nadal jedna z najpopularniejszych produkcji w telewizji. 6 maja 2025 roku świętował swoje 25-lecie. Widzowie od lat z zapartym tchem śledzą losy rodziny Mostowiaków i ich bliskich, a scenarzyści dbają o to, aby nie brakowało emocji. W ostatnich odcinkach serialu doszło do bardzo niebezpiecznego zdarzenia. Quad zajechał drogę France (Dominika Kachlik) oraz Pawłowi (Rafał Mroczek) i cała rodzina została przewieziona do szpitala. Co dalej z ulubionymi bohaterami widzów? W 1978. odcinku serialu Paweł mimo ostrzeżeń, wpakuje się w poważne kłopoty.
Po wypadku okazało się, że Paweł i jego syn są w dobrym stanie, ale Franka trafiła prosto na salę operacyjną. Ukochana Pawła nie pamięta nic z wypadku i tym samym nie potrafi wskazać, kto go spowodował. Sprawcą tragedii jest Dominik Walat, któremu wpływowy ojciec pomoże ukryć całe zdarzenie. W 1878. odcinku serialu Natalka (Dominika Suchecka) wyzna Pawłowi, że jako policjantka jest w tej sprawie bezradna.
Nie było kolizji, nie było uszkodzenia quadu… A młody Walat ma mocne alibi
- podkreśli zmartwiona. Do śledztwa jako detektyw dołączy się także Marcin (Mikołaj Roznerski).
Na tym nie koniec nagłych zwrotów akcji. W 1878. odcinku "M jak miłość" podczas pobytu w Lipnicy Paweł przypadkiem wpadnie na ulicy na młodego Walata. Nagłe zdarzenie spowoduje, że wspomnienia z wypadku wrócą i Zduński uświadomi sobie, że to właśnie Dominik jest jego sprawcą. W ferworze emocji rzuci się na Walata z pięściami. Eskalację sytuacji powstrzyma Staszek (Sławomir Holland), który nagle znajdzie się w pobliżu i ich rozdzieli. Sytuacja będzie miała swój finał. Kiedy Natalka zapyta Pawła, dlaczego tak postąpił, Zduński nie będzie mógł powstrzymać emocji.
Dlaczego?! Omal nie zabił mi żony i dziecka! Przyznał się, wiem, że to on!
- krzyknie zdenerwowany. Natalka ostrzeże go, że cała sytuacja może mieć bardzo poważne konsekwencje, jeśli ojciec Walata zdecyduje się wnieść oskarżenie. 1878. odcinek serialu "M jak miłość" zostanie wyemitowany w poniedziałek 29 września o godz. 20.55 w TVP2.
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!