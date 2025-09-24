Ceremonię w "ŚOPW" uświetnili znani goście! Bystrzak zauważył od razu

"Ślub od pierwszego wejrzenia" dał szansę wielu parom i część związków z programu trwa po dziś dzień. Niektóre relacje jednak zakończyły się rozwodem. W ostatnim odcinku byliśmy świadkami ślubów i bardzo wzruszających momentów. Karolina Bonowicz i Maciej Kubik zapamiętają ten dzień na długo, podobnie jak zaproszeni goście.

REKLAMA

Zobacz wideo Marta ze "ŚOPW" i jej patenty na zdrowie

Karolina i Maciej wzięli ślub! Pojawili się dobrze znani widzom uczestnicy innych edycji

W tej relacji od początku było radośnie. Karolina śmieje się przy Macieju i rozkwita przy nim, co nie mogło zakończyć się inaczej - zakochani ślubowali sobie miłość podczas kameralnej ceremonii. W tym związku nie brakuje naturalności i uśmiechu. Sam Maciej bał się, że trafi na zdystansowaną partnerkę, ale po poznaniu Karoliny od razu poczuł ulgę i motyle w brzuchu. Jak mogliśmy zauważyć w odcinku, w gronie ich weselnych gości znaleźli się Anita i Adrian z trzeciej edycji programu, co wywołało niemałe poruszenie wśród widzów. "Adrian i Anita jako goście, widzieliście?", "Widzieliście w drugim rzędzie od pana młodego w gościach Adriana i Anitę z poprzedniej edycji 'Ślubu od pierwszego wejrzenia'?" - piszą widzowie programu TVN.

Anita i Adrian przechodzą obecnie trudne chwile

Anita Szydłowska jest aktywną influencerką. Dziś śledzi ją ponad 282 tys. fanów. Pokazuje im kulisy z życia rodzinnego. Niestety, w ostatnim czasie rodzina Anity i Adriana przechodzi trudne chwile. U uczestnika "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zdiagnozowano glejaka. Adrian opowiedział o zmaganiach z chorobą na antenie "Dzień dobry TVN". - Zrobię wszystko tak naprawdę, co tylko będzie dostępne i jeżeli są może jeszcze inne metody, o których nie wiem albo ciężko mi jest dotrzeć, a osoby oglądające ten materiał, może słyszały coś więcej, bardzo proszę o kontakt na moje social media, prywatne informacje, czego jeszcze mógłbym ewentualnie spróbować, czy zasięgnąć radę, bo to naprawdę jest bardzo dużo - przekazał.