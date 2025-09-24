Za nami kolejny odcinek jubileuszowej edycji "Tańca z gwiazdami". W ostatnim odcinku programu największym uznaniem jury cieszyła się Wiktoria Gorodecka, która w parze z Kamilem Kuroczką dostała aż 39 punktów. Z programem jako pierwsza pożegnała się Ewa Minge i nie obyło się bez kontrowersji. W pożegnalnej mowie projektantka uderzyła w Rafała Maseraka. - Dziękuję ci, Rafale, za to, że ośmieszyłeś nas na koniec, robiąc figurę, którą zrobiłam. Myślę, że to jest klasa sama w sobie - gorzko podsumowała. Więcej przeczytasz tutaj. Postanowiliśmy zapytać czytelników Plotka, kto wykonał najlepszy taniec w drugim odcinku programu. Jak się okazuje, najwięcej głosów zdobyła para, która nie otrzymała najwyższych not od jurorów.

"Taniec z gwiazdami". Najlepszy taniec drugiego odcinka? Tak zagłosowaliście

Zapytaliśmy was w sondzie, o to, który taniec z drugiego odcinka "Tańca z gwiazdami" najbardziej się wam podobał i walka o liderów była bardzo zacięta. Najwięcej głosów, bo aż 23,73 proc., czytelnicy Plotka oddali na Marcina Rogacewicza i Agnieszkę Kaczorowską. Para zatańczyła ogniste paso doble i zdobyła 34 punkty od jury. Na drugim miejscu w naszej sondzie uplasowali się z kolei Wiktora Gorodecka i Kamil Kuroczka. Zagłosowało na nich 21,35 proc. czytelników. Podium zamykają Katarzyna Zillmann i Janja Lesar z 15,46 proc. głosów naszych czytelników. Przypomnijmy, że kobieca para w drugim odcinku show otrzymała od jurorów 37 punktów. Będziecie śledzić dalsze postępy par w programie? Wyniki głosowania znajdziecie w naszej galerii.

Wiktoria Gorodecka tańczy już od najmłodszych lat. "Taniec sprawia mi ogromną przyjemność"

Wiktoria Gorodecka, która została jedną z waszych faworytek w "Tańcu z gwiazdami" już wcześniej miała do czynienia z tańcem. Już od najmłodszych lat rozwijała różnorodne zainteresowania artystyczne w tym m.in. właśnie taniec w zespole. Co ciekawe, wcale nie marzyła o tym, aby zostać aktorką. - Od małego byłam zadaniowa, miałam mnóstwo zajęć - tańce, 'śpiewańce', muzykowanie. Poszłam w stronę artystyczną, ale nigdy nie marzyłam o aktorstwie. Teraz wróciłam do tańca. Tańczę salsę ze wspaniałymi dziewczynami. Zdałam sobie sprawę, że jednak duży wpływ miało na mnie to, że byłam kiedyś w takim zespole. To były dziewczyny nietuzinkowe, z umiejętnościami i ogromną pasją - wyznała w rozmowie z "Wysokimi Obcasami". W ubiegłym roku aktorka wyjawiła, że zaczęła trenować salsę. - Teraz mam w sobie bardzo dużą potrzebę ruchu, więc postanowiłam zapisać się na salsę kubańską. Taniec sprawia mi ogromną przyjemność, więc postanowiłam poświęcić na to trochę czasu. A poza tym będę chodzić na castingi i po prostu cieszyć się życiem - podkreśliła w rozmowie z PAP. Jak sądzicie, czy doświadczenie na parkiecie pomoże jej w zdobyciu Kryształowej Kuli?