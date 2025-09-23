Za nami kolejny odcinek "Milionerów". Najnowszy sezon programu emitowany jest w Polsacie. Przypomnijmy, że wcześniej przez lata mogliśmy go oglądać w TVN. Tak jak wcześniej, prowadzącym format jest Hubert Urbański. Tym razem na fotelu w studiu usiadła pani Aleksandra. Wyznała, że z wykształcenia jest prawniczką i wybiera się na aplikację. W grze wspierały ją mama i siostra. Czy wiedza zdobyta na studiach pomogła jej w wygraniu upragnionej nagrody? Sprawdźcie sami!

"Milionerzy". To pytanie nie należało do najłatwiejszych. Jak poradził sobie uczestnik?

Pani Aleksandra szła jak burza. Bezbłędnie odpowiadała na postawione jej pytania. Uczestniczka nie miała sobie równych. Przy pomocy swojej wiedzy i dwóch kół ratunkowych dotarła do 75. tysięcy. Później trafiła na wyjątkowo trudne pytanie. Brzmiało: "Który z wymienionych trenerów męskiej reprezentacji w piłce nożnej brał udział w mistrzostwach świata w 1986 roku jako piłkarz?". Podano cztery możliwe odpowiedzi:

A. Antoni Piechniczek

B. Jan Urban

C. Michał Probierz

D. Czesław Michniewicz

"Milionerzy". Prawidłowa odpowiedź na pytanie

Pani Aleksandra nie ukrywała, że nie zna odpowiedzi na to pytanie. Przyznała, że nie interesuje się piłką nożną. Zadzwoniła do swojej koleżanki, która również nie znała poprawnej opcji. Stwierdziła jednak, że kojarzy jej się nazwisko piłkarza z odpowiedzi D. Uczestniczka zaufała jej i zaznaczyła ten wariant. Niestety, poprawną odpowiedzią była B. Jan Urban. Pani Aleksandra opuściła grę w gwarantowaną wygraną 50. tysięcy złotych.

