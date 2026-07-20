"1670" od początku budowało swoją popularność na bezkompromisowym humorze i satyrze, która często balansowała na granicy dobrego smaku. Okazuje się jednak, że jedna z przygotowanych scen została uznana za zbyt ryzykowną nawet dla twórców serialu. Szczegóły tej historii ujawnili odtwórcy ról podczas rozmowy z Kubą Wojewódzkim i Piotrem Kędzierskim.

REKLAMA

Zobacz wideo Sikorski zrezygnuje z kultowej fryzury? Wszystko jasne

Ta scena była za mocna nawet dla "1670". Ostatecznie została wycięta

W podcaście "WojewódzkiKędzierski" z 22 września 2025 roku gościli aktorzy serialu "1670". Dobromir Dymecki i Kirył Pietruczuk uchylili przy tej okazji rąbka tajemnicy na temat produkcji oraz zdradzili nieco szczegółów z planu. Wojewódzki dopytywał, czy twórca serialu Maciej Buchwald wyciął niektóre sceny, ponieważ były zbyt kontrowersyjne. - My znamy Maćka Buchwalda i pamiętam, chociażby roast Czesława Mozila - tam było przekroczenie [granic żartu]. (...) Były jakieś żarty, które reżyser albo scenarzysta uznali, że były za grube i trzeba je wyciąć? - pytał Wojewódzki. - Była taka jedna scena w pierwszym sezonie - "Pieta" wyleciała - stwierdził Kirył Pietruczuk. Aktor ujawnił, że odgrywano wówczas słynną rzeźbę Michała Anioła, ale ostatecznie scena nie znalazła się w serialu. Wojewódzki dopytywał o aktorów zaangażowanych w tę scenę. - Kto robił za Maryję, a kto za Jezusa? - dociekał prowadzący.

Kasia Herman była Maryją, a Michał Sikorski był Jezusem. To było przepiękne w obrazku

- wyjawił Pietruczuk.

Gwiazda "1670" jest związana ze znanym raperem. Nie wszyscy o tym wiedzą

Jedną z gwiazd serialu jest Martyna Byczkowska, która wcieliła się w rolę Anieli Adamczewskiej. Nie wszyscy wiedzą, że prywatnie aktora jest związana z Quebonafide. Na temat tej relacji zrodziło się już wiele plotek, ale w jednym z wywiadów raper wyjawił, że ma wiele planów wobec swojej ukochanej. - Widzę dzieciaczki na pewno, mamy pięknego nowego psa z Martyną i myślę, że to będzie moja małżonka, takie mam przeczucie. I to z nią będziemy sobie budowali coś fajnego - powiedział Quebonafide w rozmowie z Krzysztofem Stanowskim.